王大陸出庭忘帶身分證！2年前「記錯時間」缺席簡廷芮婚禮 網友全笑翻

記者趙浩雲／台北報導

王大陸。（圖／記者鄭孟晃攝影）

演藝圈閃兵風波延燒，藝人王大陸涉嫌360萬騙取醫師開立驗退證明，竟牽扯出一連串藝人也涉案其中。王大陸昨（18）日首度開庭時認罪並道歉，但卻因為忘了帶身分證被法官詢問，他則聲稱因為出門太趕「一時忘記了」，而這段小插曲也引發網友們熱議，讓網友翻出他一連串事蹟，笑說「王大陸再這麼好笑都要變成粉絲了」。

有網友在論壇整理王大陸最新粗心事蹟，無奈又好笑地寫下：「我快瘋掉，他真的連出庭都能忘記帶證件。」留言串瞬間湧入大量討論，許多人笑稱：「他到底怎麼每天活得下去？」甚至有人表示：「王大陸再這麼好笑我真的要變粉絲了。」隨著討論延燒，網友更翻出他2023年缺席簡廷芮婚禮的原因，竟然因為「記錯時間」。當時簡廷芮受訪無奈笑說：「他以為是晚上，結果是中午，他班機趕不上。」

簡廷芮2年前辦婚禮時候，王大陸也因為記錯時間沒趕上。（圖／資料照）

如今被舊事再挖出，讓人發笑留言：「他如果去驗智商應該不用當兵」、「看他一連串的表現 就會覺得難怪當年會在MAMA說出『大平台』如此莫名其妙的詞彙」，還有網友分析他一連串的行為「不會開特斯拉的門，要出庭應訊忘了帶身分證，去警局報案結果自己被抓，真的很天」

王大陸目前因涉案持續接受司法調查，案件仍在進行中。但他的「迷糊日常」再度引起網路爆笑，也讓外界好奇他接下來還會不會再發生什麼讓人無奈又好笑的小插曲。

