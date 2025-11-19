王大陸出庭稱無知犯錯 鞠躬認罪盼從輕量刑

（中央社記者曹亞沿新北18日電）藝人閃兵案持續延燒，王大陸雖未完成逃兵犯行，但涉偽造文書罪遭檢方求刑1年。新北地方法院今天開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪並起立鞠躬，律師盼法官從輕量刑。

新北檢警今年2月起偵辦藝人王大陸閃兵案，追查出多名藝人涉案，新北地檢署6月第1波起訴主嫌陳志明、王大陸等28人。11月14日再起訴第2波12人。

其中，王大陸涉以新台幣360萬元委託陳志明協助躲兵役，將身分證及健保卡交給陳志明指派他人冒名至醫院就診。後因陳志明入監未能完成後續逃兵，王大陸依刑法偽造文書罪遭檢方求刑1年。

廣告 廣告

新北地方法院今天針對第1波閃兵案召開準備程序庭，傳喚被告王大陸。王大陸今天戴帽子、口罩低調出庭，在庭上針對犯行全部認罪，表示「這是我無知犯下的錯誤，我誠摯認錯」，並當庭起立鞠躬。

針對陳志明上次出庭時稱僅向王大陸收260萬款項，王大陸今天堅稱給了陳志明360萬元。他供稱，一開始先付現金30萬元，但陳志明後續要求補到100萬元。之後陳又再討150萬及66萬，打折後變成200萬元，總共給300萬元現金，最後再匯款60萬。

王大陸說，300萬元現金都由他親自與陳志明面交，僅第1次在國父紀念館附近，其餘都在台北市住處完成。法官表示，因王大陸與陳志明2人對給付金額仍有出入，將再以證人身分傳喚王大陸出庭。

另針對檢方指控，王大陸今年2月涉假裝以遺失為由，申請補發身分證及健保卡一事，王大陸委任律師解釋，申請補發是因他3月要入伍當兵，需要這2項證件，但當時聯絡不到陳志明，因此申請補辦。

律師表示，王大陸請人代看診的犯罪動機不可取，但他在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，期間表現良好，盼法官從輕量刑，給予緩刑或易科罰金。（編輯：方沛清）1141118

更多熱門影音：

王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光

周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁

胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火