王大陸出庭竟忘帶身分證：太趕忘了…網笑翻：開庭與開溜，選擇開天窗

社會中心／新北報導

王大陸昨出庭竟忘帶身分證。（圖／記者莊淇鈞攝影）

藝人王大陸涉嫌豪砸360萬透過主嫌陳志明假造心臟有問題，騙取醫師開立驗退證明，雖未成功仍服役，但引起檢警高度重視且進一步調查，竟牽扯出一連串藝人也涉案其中。王大陸昨（18）日首度開庭時，全數認罪並道歉，但卻因為忘了帶身分證，被法官詢問，他則聲稱因為出門太趕「一時忘記了」，而這段小插曲也引發網友們熱議。

王大陸昨天一早到新北地院開庭，對於找陳志明逃兵一事當庭認罪，庭中曾起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，並希望法官判易科罰金或緩刑。對於涉犯使公務員登載不實文書、偽造文書、妨害兵役部分，王大陸全部認罪；至於閃兵集團首腦陳志明指稱，僅收到260萬元的部分，王大陸則向法官指出，自己確定付給陳志明360萬元無誤，也說出了交付細節。

除此之外，王大陸昨天開庭，卻沒有攜帶身分證，最終是用「駕照」報到成功。之後，法官也針對王大陸忘了帶身分證一事進行詢問，王大陸回應，「因為出門太趕，忘記帶身分證，只帶了駕照」。

而這起突發的烏龍意外，瞬間引起熱烈討論，網友們紛紛笑稱，「王大陸到底有多天兵」、「這麼有趣的靈魂真適合當藝人」、「我快瘋掉XD」、「在開庭跟開溜之間，選擇了開天窗。」甚至有網友不禁調侃，「天兵也算是一種兵」。

還原整起事件始末，王大陸去年4月間透過Uber轎車，要從北市大安區大安路住處，返回戶籍地仁愛路取物，但不滿司機繞路，隨即爆發口角。之後，王大陸下車，意外發現鑰匙掉在車上，卻又因特斯拉並沒有門把手，不會開車門，怒捶車窗，因此與司機爆發第二波衝突。

事後，王大陸跟富二代友人抱怨，富二代友人就找黑道友人，想辦法要叫同一位駕駛時尋仇，並於去年4月25日找到該司機行兇後，除拍照傳訊回報「成果」，王大陸還將照片及過程傳給其他友人炫耀。

警方接獲傷者報案後，因傷者並不認識動手行凶的人，案件陷入膠著，直到新北檢察官偵辦王大陸逃兵案時，從查扣的手機內，不僅發現王大陸曾向朋友炫耀撂人打司機一事，還有打手打人之後拍攝傷者的畫面，甚至查出案外案，查出18名藝人也涉及「閃兵案」，其中王大陸被收的價碼最高，被戲稱為最大的「盤子」。

不良行為，請勿模仿！

