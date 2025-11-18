王大陸出庭閃兵案全認罪 「忘帶身分證」網笑翻：開庭跟開溜選擇開天窗

王大陸昨日開庭到場忘了帶身分證。（圖／劉耿豪攝）

藝人王大陸涉入「藝人閃兵案」風波，台北地方法院於11月18日首度開庭審理，王大陸被控涉犯偽造文書、妨害兵役等三項罪名，他在庭上當庭坦承所有指控，並交代曾支付360萬元辦理免役相關事宜。不過庭訊一開始便因一項小插曲引起關注，王大陸竟忘記攜帶身分證報到，令法官當場詢問原因。

對此，王大陸向法官道歉並解釋是「出門太趕」，最後以卷宗中的駕照影本完成身分確認。這段插曲也在網路上掀起熱議，網友紛紛留言調侃「王大陸到底有多天兵」、「天兵也是一種兵」、「掀不開特斯拉門，掀了台灣演藝圈男星們」、「開庭跟開溜之間，選擇了開天窗」、「王大陸都沒有在帶腦出門的」、「明明可以因智商低免疫卻花了360萬」、「上次看到有人說他就是又蠢又邪惡，超級好笑」。

回顧整起案件，王大陸因打不開特斯拉車門意外捲入閃兵案。去年4月間，他搭乘Uber準備從台北市大安區住處返回仁愛路戶籍地時，因不滿司機繞路而與對方發生爭執，並在下車後發現車鑰匙遺留車內，卻因車輛無門把手無法自行開門，引爆第二波衝突。

憤怒之餘，王大陸向富二代友人抱怨此事，該友人隨後找來黑道成員尋仇。去年4月25日，打手找到原司機施暴，並拍照傳訊「回報成果」。王大陸不僅轉發施暴畫面，還炫耀此事。

警方接獲報案後，因傷者不認識打手，案件一度陷入膠著。直到新北地檢署偵辦王大陸涉嫌逃避兵役時，從其手機中查獲施暴影像與通訊紀錄，意外發現該行為細節，進而挖出包括王大陸在內共18名藝人涉入閃兵案。王大陸因金額高達360萬元，成為檢方口中「最高價碼的客戶」。

