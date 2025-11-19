王大陸出庭「忘做1事」遭法官鎖定！網笑「不敢跟你出國」吐槽了

娛樂中心／曾郁雅報導

藝人王大陸被抓包砸360萬試圖以「病歷造假」方式閃兵，沒想到案件深挖意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，18日王大陸則因被檢方以偽造文書為由，補求刑1年而首次為閃兵案出庭，他認了曾經無知犯下過錯，當庭也被法官問了他「沒帶身分證」原因，沒想到回應意外在網路掀起討論了。





台灣藝人閃兵案情持續進展之際，王大陸的「忘帶身分證」插曲也成為本次出庭的另一關注點。（圖／民視新聞資料照）





王大陸在這波閃兵案中被視為起點，檢警偵辦陸續扯出多名藝人涉嫌以「偽造病歷」方式規避兵役，第一波被起訴者便包含王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人；隨後新北地檢署又追加起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，其中修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰更因「最壞示範」遭求刑2年8個月，雖然王大陸已按規定服替代役，不構成《妨害兵役治罪條例》，但檢方仍以「偽造文書」補求刑1年，他在短短11分鐘開庭中當庭鞠躬認錯，更交代360萬的付款細節，包括分五次交款、甚至成功議價16萬元。

王大陸出庭稱自己出門太趕忘記帶身分證，讓網友忍不住挖出過去王大陸更多「天兵事蹟」。（圖／翻攝自王大陸@臉書（左）、簡廷芮@臉書（右））





除了王大陸爆出自己跟造假集團殺價內容引發外界關注，王大陸當天「沒帶身分證」事蹟更在社群激起熱烈討論，當法官詢問王大陸沒帶身分證的原因，他回應：「出門太趕」、「忘記了。」該段對話迅速在網路瘋傳，讓網友紛紛留言：「我不敢跟王大陸出國玩！」、「出國一定不找他」、「我快瘋掉」、「到底有多天兵」、「在開庭跟開溜之間，選擇了開天窗。」、「真正的寶藏男孩」。

事實上，王大陸過去就曾經「迷糊誤事」，曾經於《我的少女時代》合作「校花」簡廷芮本人婚禮時，卻不見王大陸現身，隨後就被爆出王大陸原來是把婚禮時間「午場記成晚場」，新娘簡廷芮吐槽：「他記錯時間啦，以為是晚宴，結果發現是吃中午，他班機趕不上。」；除此之外，王大陸也曾因為不會開特斯拉的車門，糗把憤怒轉移到司機，不只跟對方開吵，事後還「烙人」教訓對方。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：王大陸出庭「忘做1事」遭法官鎖定！網笑「不敢跟你出國欸」猛吐：開天窗

