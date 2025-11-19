王大陸出庭「忘帶身分證」被法官問 網笑：在開庭與開溜間選擇開天窗

王大陸首度出庭，傳出因匆忙出門而忘帶身分證。（本刊資料照）

轟動一時的「藝人閃兵案」，其中被視為關鍵人物、支付最高金額的男星王大陸，在18日首次現身法庭。他被控訴偽造文書、妨害兵役等三項罪名，當場坦承不諱，並詳述360萬元的款項流向。然而，庭審一開始，法官便拋出一個意想不到的問題：「為什麼沒帶身分證」，他趕緊致歉，解釋自己出門太匆忙，這「插曲」立刻在網路上炸開了鍋，再度成為熱議焦點。

回顧整起事件，最開始是起因王大陸打不開特斯拉車門，牽扯出後面案外案，隨著檢警深入調查，事件如滾雪球般牽扯出18位逃兵藝人，而他本人更被指為最重量級的「高價顧客」。王大陸這一連串的脫線事蹟早已被網友笑翻，如今首次站上被告席，還被審案的法官抓包「沒帶證件」，隨即才釋是匆忙出門忘了攜帶，最後是靠著卷宗裡的駕照影本才完成報到程序。

這段「庭訊小插曲」瞬間引起網友在社群媒體瘋狂調侃：「王大陸真是寶藏男孩欸（讚美口吻）」「在開庭跟開溜之間，選擇了開天窗」「天兵也算是一種兵」「王大陸到底有多天兵」「這麼有趣的靈魂真適合當藝人」。

這場藝人閃兵案醜聞牽連甚廣，最終新北地檢署偵辦並起訴12人，首批被檢方具體求刑的是修杰楷、陳柏霖等五位藝人，面臨2年8月的有期徒刑。而身為此案核心爆點的王大陸，則被求刑1年。王大陸於18日出庭認罪，並在庭上鄭重地兩次鞠躬致歉，向公眾表達悔意，懇請法官給予輕判。庭訊歷時14分鐘便結束，王大陸隨後低調離開。

