王大陸報案有特權！偵查隊長交代小隊長「長官交辦案件」便宜行事

記者莊淇鈞／新北報導

已退休的北市刑大小隊長林建甫出庭作證。（圖／記者莊淇鈞攝影）

王大陸為了幫女友闕沐軒討債，並透過黑道找了北市刑大代理隊長劉居榮偷查個資，事件爆發後，劉居榮被起訴。新北地方法院今天（17日）開庭。而當時幫王大陸製作筆錄現已退休的前台北市刑大偵三隊小隊長林建甫在庭上表示，當時代理隊長劉居榮向他表示，王大陸的案件是「長官交辦案件」，因此當時並未比照一般民眾報案作筆錄全程錄音錄影，而是在隊長的個人辦公室內問案，問完才用電腦打筆錄，遭檢察官質疑未遵守規定。

王大陸在律師陪同下到新北地院。（圖／記者莊淇鈞攝影）

林建甫今天在庭上作證表示，當天劉居榮帶王大陸進隊長的辦公室，並告訴他「長官交辦案件」，已經「洗出」犯嫌身分，之後會把相關資料交給他，要求他先替王大陸製作筆錄。王大陸現在隊長辦公室內接受詢問，他用筆寫下王大陸所說說被綽號「黑哥」還是「小黑」的人騙，問完案情後，之後才回到座位打筆錄，期間劉居榮跑來問他「筆錄怎麼打這麼久？」林建甫製作筆錄過程中，劉居榮以手機傳送陳志明的社群帳號、銀行帳號及檔案照片過來，林建甫再拿這些資料給王大陸指認，確定陳志明就是黑哥。

檢察官質疑，王大陸做筆錄怎麼沒有錄音及錄影，也沒有以一問一答方式進行，是否便宜行事？對此林建甫回答，王大陸是公眾人物，偵查隊辦公室有記者進出，他擔心造成不必要困擾才會這樣做，並非便宜行事。而王大陸指認過程並未製作六人以上照片給予指認（六宮格），而是直接拿劉居榮提供的陳志明照片給王大陸看，王大陸指認後也是在「隊長辦公室」簽名，並未按照一般程序。

