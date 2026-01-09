王大陸報案過程全忘！ 回問檢：須記得情人節與前一天發生何事？

王大陸今出庭應訊。（圖／記者游承霖攝影）





藝人王大陸不滿閃兵集團主嫌陳志明收了錢不辦事，加上替女友闕沐軒找尋之前詐騙他的潘姓嫌犯狀況，透過好友游翔閔分別找上前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮、四海幫海英堂主「小阿俊」陳子俊查詢個資因而遭到起訴；新北地院今開庭進行交叉詰問時，作為證人出庭的王大陸，面對檢察官詢問關於去年前往北市刑大報案的細節時，忍不住回問「需要記得去年情人節跟前一天發生甚麼事嗎？」另對於諸多細節部分，多數回答忘記了。

王大陸出庭作證指出，認為被詐騙，因此前往台北市刑大報案，後續有提供匯款給「黑哥」的匯款紀錄以及「黑哥」的通訊軟體照片給游翔閔，透過游翔閔轉給前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮。

王大陸說，起初僅知這名「黑哥」的部分訊息，如照片等，對於確切姓名都一概不清楚，更只知道對方住在宜蘭，直到後來警方提供照片給他指認時，他才確定「黑哥」就是閃兵集團主嫌陳志明。

檢察官進一步詢問王大陸去年2月13日下午前往北市刑大報案的細節，如當天是誰替他作筆錄、在何處做筆錄、是否採一問一答方式製作筆錄、警方是否有製作指認表給他指認、是誰告訴他陳志明當時已入監服刑，相關提問王大陸多數表示忘記了。

檢察官在詰問過程中，忍不住表示「去年2月13日，情人節前一天而已，你甚麼都不記得了嗎？」王大陸則回說「需要記得去年情人節跟前一天發生甚麼事嗎？」

