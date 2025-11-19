王大陸庭上細說給付360萬詳情 反駁閃兵首腦指控僅收到260萬

記者莊淇鈞／新北報導

王大陸向法官表示確實給付閃兵首腦陳志明360萬。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北地院審理藝人閃兵案，之前召開準備程序庭時傳喚在押的閃兵集團首腦陳志明，當時陳志明雖認罪，但稱王大陸僅給他260萬元，沒有外傳的360萬元那麼多。對此，王大陸今天（18日）在開庭時向法官表示，前後總共給付陳志明共360萬元，其中300萬都是付給陳志明現金，後來又要求還要給60萬，這部分是用匯款的，所以陳志明總共收了他360萬。

王大陸今天被新北地院法官以被告身分傳喚出庭，王大陸今一早現身，在律師陪同下進入地院。對於涉犯使公務員登載不實文書、偽造文書、妨害兵役部分，王大陸全部認罪。對於閃兵集團首腦陳志明指稱僅收到260萬元的部分，王大陸向法官表示確定共付給陳志明360萬元無誤。

。

對此，王大陸向法官表示，前後總共給付陳志明共360萬元，陳志明先是要求給付30萬，是在國父紀念館附近面交，之後說要再給70萬補到100萬，後猴陸續要求再給150萬及66萬，但後來打折變成共200萬，這270萬都是陳志明到他仁愛路家收現金，當時只有他跟陳志明在場，後來又要求還要給60萬，這部分用匯款的，所以陳志明總共收了他360萬。

廣告 廣告

王大陸的律師在庭上補充表示，王大陸犯罪動機不可取，但犯後坦承犯行，加上目前在北市社會局服替代役表現良好，請求法官酌輕量刑，希望能夠易科罰金或是緩刑。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

閃兵案再添1人涉案！金鐘影帝薛仕凌赴新北檢自首30萬交保

「閃兵」收費相差100萬！法官將傳喚最慘冤大頭王大陸對質

閃兵案！藝人威廉稱遭勒索 未來將另案偵辦

獨家／「閃兵案」社會矚目＋防洩密 罕見5檢察官隨案到場拘提



更多熱門影音：

王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光

周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁

胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火