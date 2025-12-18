王大陸快看！22歲劉子銓都要當兵了 趙小僑怕中「海軍陸戰隊」比他還緊張

劉子銓已經抽籤完，確定將當兵陸軍4個月。鍾孟航攝

劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶一家四口今（18日）出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」。近來男星閃兵頻傳，22歲劉子銓目前還在就讀台北海洋科技大學，學業、工作兩頭燒，雖然希望明年可以順利畢業，但因為工作行程滿檔，還是順其自然，他也透露自己是當兵4個月的最後一屆，今年9、10月才去抽籤，趙小僑比他還緊張，就怕他抽到海軍陸戰隊，「抽到陸軍她比我還開心。」

一家四口合體出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台發佈會」。鍾孟航攝

劉子銓想攻讀研究所 大學畢業順其自然

劉子銓近年來演藝成績亮眼，但其實還在念大學，他透露自己還想再攻讀研究所，「目前還沒畢業，還在補一些學分，希望明年會順利畢業，但爸爸媽媽不會規定要準時畢業，他們當然是希望跟祝福，但也知道我有工作，有困難就沒辦法。」趙小僑在一旁爆料，劉子銓還想考北藝大研究所，當爸爸劉亮佐的學弟，劉子銓連忙否認，強調只是發現自己還有不足之處，對幕後也有興趣，因此會想再進修。

劉亮佐虧兒子不愛唸書 典典寶寶求知慾超強

劉亮佐也吐槽，得知兒子還想唸研究所很震驚，「想說天哪！這是我的兒子嗎？從小不愛唸書、不會唸書的人。」劉子銓笑虧，劉家人都不太會讀書，還好趙小僑很聰明，才會生出鬼靈精怪的典典寶寶，「劉家第一位會讀書的人誕生了，她的語言、看書、學習能力都很好。」典典寶寶還會纏著哥哥要唸故事，喜歡拼圖、記憶遊戲，是求知慾非常強的小孩，反而劉子銓小時候只喜歡玩公仔，「我只喜歡人。」

典典寶寶聰明可愛。鍾孟航攝

劉子銓剛抽完籤 趙小僑陪同比他還緊張

被問到是否已經接到兵單，劉子銓坦言才剛抽籤完，是趙小僑陪同的，趙小僑在現場心情緊張，笑說這是第一次體驗，當時已經抽完過半人數，海軍陸戰隊只抽出一人，讓趙小僑心裡很忐忑，深怕機率大增，劉子銓會被抽中，母子倆不斷互看，用眼神隔空對話，「結果是陸軍，媽媽比我還開心。」趙小僑也說，有聽過代抽會比較容易中獎的都市傳說，覺得滿準的，但那一梯的役男和家屬反應都很淡定，抽到頂多表情有點猙獰。



