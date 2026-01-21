王大陸替女友討債涉違個資法不認罪 4月22日一審宣判

記者莊淇鈞／新北報導

王大陸離開法庭。（圖／記者莊淇鈞攝影

藝人王大陸身陷閃兵案官司，而為了幫女友闕沐軒向潘姓男子討債，還透過小開游翔閔，找了北市刑大代理隊長劉居榮及四海幫堂主「小阿俊」陳子俊查個資，今天（21日）上午新北地院再度開庭辯論。庭上王大陸及闕沐軒都無罪答辯不認罪，游翔閔、陳子俊等人皆坦承犯行，請求法官輕判，全案將於4月22日上午宣判。

闕沐軒離開法院。（圖／記者莊淇鈞攝影）

今天辯論庭時，王大陸答辯時表示，我因為被陳志明詐騙，請朋友幫忙找人，報警後得知「黑哥、小黑」在監獄，不想讓朋友做白工，才會在群組說黑哥去關了，但我沒說黑哥是陳志明，對於闕沐軒被認定是洩漏個資的共犯，王大陸喊替其喊冤說，「我只是成立群組，幫女友與游翔閔聯絡，我完全沒參與後續的事」。王大陸的律師更強調，王大陸在群組發訊息「找到了」、「小黑」、「進去關」等語，都不足以使人辨識指的是陳志明，因此未觸犯《個資法》。

廣告 廣告

陳子俊離開法庭。（圖／記者莊淇鈞攝影）

女友闕沐軒則由律師代為辯護主張，全案起因是潘姓男子詐騙她4百多萬元，被判刑3年6個月，在109年入獄，在此期間，潘男都會從獄中寄信告知她如獲出獄或假釋，就會盡力償還款項，但等了4年，到了113年仍不見對方訊息，才會委託人脈廣又熱心的游翔閔幫忙找人。

律師強調，闕沐軒事前並不知道游翔閔等人會去蒐集潘姓男子家人的個資，主要是潘姓男子不承認，因此才會游翔閔等人建議下，提供「密封」過的判決書，交給游翔閔讓他轉交到潘男手中，只為了提醒對方這筆債務，認為並無侵害潘男的主觀意圖與不法犯行，因此請求法官諭知無罪判決。

游翔閔則當庭坦承犯行，表示自己平時工作很忙，常常收到資料就是轉傳，自己只是協助朋友的心態，且自始至終均坦承犯行，更當庭向潘男致歉，並感謝他願意與自己和解，且自己因此被羈押2個月，經過本案後會更謹慎行事，希望給予改過機會。

游翔閔律師替其辯護表示，游翔閔只是幫朋友，並未拿到任何利益，只是負責傳達訊息，而在幫忙蒐集個資過程中，王大陸、闕沐軒均未說「YES or NO」，未明確制止，目前已與潘男達成和解，至於陳志明則連絡不上，請求法官考量游翔閔過去並無前科，給予輕判或緩刑的宣判。

陳子俊也當庭坦承犯行，並向潘姓男子及其家人道歉，而律師也代為辯護，陳子俊均積極配合，手段非激烈，也努力彌補損失，整個過程自己沒拿任何報酬，甚至還代墊代書費用，也因此被羈押2個多月，期盼法官予以輕判或能易科罰金的刑度。

審判長在庭訊結束後，諭知全案將於4月22日上午11時宣判。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

王大陸為愛惹禍開庭！法官問職業他神回「當兵」全場笑了

王大陸個資案開庭 女友闕沐軒暱稱「小木頭」曝光放閃

為討360萬找黑白兩道查個資 王大陸：要記得去年情人節發生什麼事嗎？

王大陸閃兵案外案！刑大隊長洩首腦個資 要向「老闆們」邀功

