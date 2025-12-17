王大陸替女友「討債查個資」！退休警證稱做筆錄有特權：長官交辦案件

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

藝人王大陸風波不斷，日前才因假造病例逃兵遭逮，後續又爆出為了幫女友闕沐軒討債，透過黑道找了北市刑大代理隊長劉居榮偷查個資。新北地方法院今（17）日開庭，當年負責製作筆錄的退休台北市刑大前小隊長林建甫在庭上表示，當時代理隊長劉居榮告訴他，王大陸的案件「是長官交辦案件」，不僅未全程錄音錄影、一問一答，還在隊長的個人辦公室內問案，劉居榮更直接提供嫌犯資料讓他指認，遭到檢察官質疑辦案程序「享有特權」、未依規定進行。

王大陸為了幫女友闕沐軒討債，透過黑道找了北市刑大代理隊長劉居榮偷查個資；新北地方法院今（17）日開庭。（圖／翻攝畫面）

根據林建甫庭上證詞，今年2月13日下午，王大陸在好友游翔閔陪同下，前往台北市刑大偵三隊報案。當天劉居榮親自帶王大陸進隊長的辦公室，並表示是「長官交辦案件」，已經「洗出」犯嫌身分，之後會把相關資料交給他，要他先替王大陸製作筆錄。

林建甫回憶，當時是直接在隊長辦公室內問案，且是在沒有錄音、錄影的情況下製作筆錄，他先手寫下王大陸所述的人事時地物，問完案情後才回到座位用電腦打筆錄，中途還被隊長詢問「筆錄怎麼打這麼久？」之後還用手機傳送陳志明的個資，包括社群帳號、銀行帳戶以及照片檔案等給林，隨後再提供給王大陸進行指認，讓王大陸確認陳志明就是詐騙他的「黑哥」。

檢察官在法庭上提出多項質疑，包括為何王大陸被作筆錄時未依規定全程錄音錄影、採取標準的一問一答方式，此外依照規定，警方提供照片指認時應提供包含嫌犯在內的「六宮格」照片供受害者辨識，並非僅出示單一嫌犯的照片，而王大陸在指認完後也直接在隊長辦公室內簽名，明顯未遵守一般報案流程，此情是否便宜行事？

對此，林建甫則辯稱，理由是王大陸身為公眾人物，考量偵查隊辦公室常有媒體記者出入，「為避免引起不必要的關注和困擾，才會採取這樣的處理方式，並非故意違反規定」，並強調絕非「享有特權」及「便宜行事」。

