社會中心／綜合報導

身陷閃兵案的藝人王大陸，為了幫女友闕沐軒追討詐騙債務，涉嫌找了四海幫堂主「小阿俊」幫忙查個資，捲入個資官司！新北地院今天（21日）上午開庭，王大陸這次沒戴帽子，以新造型現身，在庭上，仍然堅持無罪答辯。

王大陸一身黑，戴口罩走進新北地院，有別於以往戴帽子的造型，這次拿下帽子，極短髮亮相。深陷閃兵案的他，也因為幫女友討債查個資，陷入另一起個資官司。

女友闕沐軒也傳喚出庭，全程不發一語。





王大陸涉查個資今再開庭 新造型「極短髮」現身

王大陸涉查個資今再開庭（圖／民視新聞）

廣告 廣告









闕沐軒曾被潘姓男子詐騙，雖然事後和解，但只賠了一半，王大陸為了幫女友，找上小開游姓男子幫忙，他找了四海幫海英堂主「小阿俊」，再透過不知名的地政士買個資，藉此向對方討債。

王大陸說當時創微信群組，是為了方便，讓他們聯繫上，後續沒有參與女友和游姓男子的討論，另外他在群組說「黑哥找到了」只是提醒，並沒有指示游搜集潘姓男子個資，律師也強調，王大陸唯一做的事就是創群組而已，沒有指示查個資。





王大陸涉查個資今再開庭 新造型「極短髮」現身

王大陸涉查個資今再開庭（圖／民視新聞）









非本案律師李育昇表示，王大陸表示"只創群組、後續未參與、訊息僅是提醒"的答辯策略，是打算與犯罪行為人做切割，但由於王大陸是私下找朋友，並非公權力機關，應該可以預見將有非法蒐集個資的情形，而且他在群組內也有發言，可認為他有在追蹤進度，有參與其中，因此王大陸這樣的辯詞，恐怕不容易讓法官接受。而如果最後認定有罪，這樣的答辯恐怕也難爭取較輕的量刑。

究竟後續如何就等司法釐清。





原文出處：王大陸涉查個資今再開庭 新造型「極短髮」現身

更多民視新聞報導

日本阿蘇火山觀光直升機墜毀！2台灣遊客生死未卜

創三年新高！住家治安滿意度86% 警察維護治安工作78%

遭Cheap反嗆「恫嚇言論自由」 雷虎科技重訊已提《證交法》刑、民告訴

