王大陸涉查個資幫女友討債 首度與女友闕沐軒同開庭

男星王大陸花360萬閃兵，不滿閃兵集團收錢不辦事，去刑大報案後，拿到閃兵集團個資，讓警方被懷疑洩露個資。另外，王大陸還涉嫌為了幫女友討債，找黑幫查債務人個資，全案今天開庭，王大陸第一次跟女友一起被傳喚開庭，兩人低調先後抵達。

戴著黑色口罩，一身黑色洋裝，王大陸的女友闕沐軒，上午九點多，抵達新北地院，這是她因爲個資法，被起訴後，和王大陸，首度一起被傳喚開庭，不過兩人先後抵達法院，沒有同框。

藝人王大陸vs．記者：「（跟女朋友一起出庭，會不會很尷尬，還是採無罪答辯嗎，今天有要認罪嗎）。」

過沒多久，王大陸，同樣一身黑，在2名律師陪同下，低調現身，身形圓潤不少，面對提問，還是一語不發，另外被傳喚出庭的，還有涉及洩漏個資的北市刑大前劉姓代理隊長。

北市刑大前劉姓代理隊長vs．記者：「（隊長到底有沒有，洩露個資呢）。」

全案最一開始，是王大陸付了360萬閃兵，懷疑閃兵集團主嫌陳志明，收錢不處理，找游姓富二代協助，在今年2月13號，到北市刑大報案，這回開庭，當時負責製作筆錄的林姓小隊長，出庭交互詰問。

退休林姓小隊長vs．記者：「（直接當面這樣子問筆錄，沒有在電腦前面錄音錄影，是正常的嗎）。」

庭訊約一小時後結束，小隊長說，當時隊長，把王大陸帶進辦公室，說是長官交辦案件，已經知道嫌犯，等過濾出身分會提供給他，後來他問完之後，才走出辦公室，在電腦繕打筆錄，過程中，隊長就把嫌犯資料傳來，檢察官質疑，做筆錄時，警方並沒有依照規定，錄音錄影一問一答，便宜行事，小隊長則辯稱因為王大陸是名人，才會選在隊長辦公室，除了小隊長之外，出庭作證的還有王大陸好友，四海幫堂主陳子俊，以及游姓富二代，將持續釐清案情。



