王大陸涉查個資遭起訴今開庭 北市刑大警被指洩漏個資還邀功

藝人王大陸涉花錢找閃兵役案主嫌陳志明安排躲兵役，但陳男因其他案件遭逮、失聯，王大陸以為被詐騙，透過友人游男找時任台北市刑大警劉男查詢個資遭起訴。新北地院今天開庭，游男在庭上證稱，劉男在製作筆錄時主動將陳男個資截圖傳給他，事後還傳訊邀功自己很專業，「記得跟我老闆說」。

藝人王大陸透過友人找台北市刑大警劉男查閃兵役案主嫌陳志明個資，遭新北檢依違反個資法起訴。新北地方法院17日開庭審理，王大陸（圖）出庭。（中央社）

王大陸涉嫌花費新台幣360萬元找陳志明安排躲兵役，但陳志明因他案遭逮失聯，王大陸以為被詐騙，尋求友人游男及時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉男協助，取得陳志明個資。新北檢日前依違反個資法起訴王大陸、劉男等人。

廣告 廣告

新北地方法院今天開庭審理，傳喚當時北市刑大小隊長林男以及游男進行交叉詰問。林男在庭上表示，今年2月13日劉姓代理隊長將王大陸帶進辦公室，交辦他了解案情，他收到劉男提供嫌犯陳志明的資料後，交給王大陸指認。

檢方質疑，為何當時在隊長辦公室內進行製作筆錄，且未錄影、錄音。林男稱考量王大陸是公眾人物，且現場有許多記者出入，才將王大陸帶進辦公室製作筆錄，並非便宜行事。

游男在庭上證稱，劉男是他的車廠客戶，當時獲知王大陸被騙，陪同王赴警局尋求劉男幫忙。製作筆錄期間，劉男主動將陳志明個資截圖傳給他，他再將圖片轉傳給王大陸。

游男證稱，劉男幫他們查出陳志明身分後，還傳訊邀功說「記得跟你們楊老闆說，打電話給我老闆，說我很專業，馬上找到人」。游男證稱，楊老闆是指台北市議員楊植斗，楊植斗曾致電北市刑大大隊長關切此案。

對此，楊植斗透過文字訊息回應，王大陸在閃兵役案被調查前，曾透過選民陳情遭詐騙案件，稱準備報案，希望警方不要透露案情給媒體。王大陸陳情合理，因此致電市刑大，請警方保障報案人隱私。

楊植斗說，每個人都可以找他服務，不需要移花接木，好像他用特權關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。

藝人王大陸女友闕姓女子（前左）因被詐騙，王大陸利用管道找人查個資討債，2人涉違個資法遭起訴，闕女17日現身新北地方法院出庭。（中央社）

另外，王大陸女友闕姓女子遭潘姓男子詐騙，王大陸、闕女與游男於去年11月間在微信成立群組「失去的！一定要拿回來！」，游男並找四海幫海英堂主陳男協助討債。

陳男今天也被傳喚作證，他表示事前不認識王大陸與其女友，是受游男委託幫忙討債。因潘男在監，想找到其家人還債，因此向徵信社以一筆1500元費用取得潘男家人個資後，再交由朋友處理。

王大陸與闕姓女友在庭上透過律師表示，2人未直接接觸聯繫陳男，也未指示陳男查找潘男家人地址等資料，並無侵害個資意圖。