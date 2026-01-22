王大陸涉違個資法不認罪！法官問職業 他秒回「當兵啊」引法庭竊笑

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

藝人王大陸因捲入《個人資料保護法》案件，昨（21）日於新北地方法院再度開庭辯論。王大陸在庭上全程否認犯行，強調自己並未參與討債，也未曾指示他人非法查詢個資。庭訊過程中，面對法官詢問職業時，他秒回「當兵啊！」，意外引發現場一陣笑聲。

案件起因於王大陸女友闕沐軒與潘姓男子的債務糾紛。王大陸遭控透過車商友人游翔閔，聯繫時任北市刑大代理隊長劉居榮及四海幫堂主陳子俊（綽號小阿俊）調查他人個資。檢方認為此舉已涉嫌違反《個人資料保護法》，遂提起公訴。

庭審中，法官依照慣例詢問被告的職業與家庭狀況，以作為量刑參考。王大陸因目前正在服替代役，第一時間脫口而出「當兵啊！」，隨即補充自己過去的職業是演員。由於他曾捲入「閃兵」輿論風波，此番直白回應讓原本嚴肅的法庭氣氛瞬間傳出一陣低笑。

在最後辯論階段，王大陸堅稱自己並未指示或參與任何違法個資蒐集與討債行為，盼法院還其清白。合議庭宣布辯論終結，並排定於4月22日上午11時正式宣判。

