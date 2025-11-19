王大陸涉閃兵出庭！認罪鞠躬道歉 花多少錢與陳志明說詞有落差
藝人王大陸2月爆找上「閃兵集團」首腦陳志明偽造體檢資料以逃避兵役，後續不少藝人遭掃蕩、起訴。王大陸今日首度為閃兵案出庭，他當庭認罪，委任律師稱其犯後頗具悔意，盼能從輕量刑。至於是花360萬或260萬元逃兵，王大陸與陳志明說詞仍有落差。
王大陸今（18日）上午在律師陪同下抵達新北地檢署，庭中，法官詢問是否承認涉犯使公務員登載不實文書、偽造文書、妨害兵役部分？王大陸全部讓最並說：「關於這次犯罪，是因為我的無知所致，我誠摯認錯」接著還特別站起來向法官與旁聽席媒體鞠躬致歉。
不過陳明志日前聲稱只收王大陸260萬部分，王大陸則稱確實付了360萬元，開庭約40分鐘就結束，王大陸離去時仍不發一語。王大陸的律師在庭上表示，王大陸犯罪動機不可取，但犯後坦承犯行，加上目前於台北市社會局服替代役表現良好，故請求酌輕量刑能夠易科罰金或是緩刑。
王大陸今年2月爆花錢找「閃兵集團」造假體檢結果逃避兵役，檢警隨後查出陳志明透過偽造病歷、體檢資料協助多名藝人逃避兵役，新北地檢6月首波偵結時，依妨害兵役治罪條例與刑法偽造文書罪，起訴陳志明、王大陸等28人，儘管王閃兵失敗，檢方仍認定他涉偽造文書。
新北檢5月發動第二波行動，陳零九、《超克7》成員李銓、大根、阿虎、棒棒堂「威廉」、模特兒陳信維、小熊、陳大天、舞台劇演員黃博石被拘提，6月偵結起訴。10月進行第三波掃蕩，修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰），再加上日前自首的唐振剛、薛仕凌、阿達，總計已有18明藝人涉及閃兵。
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
