王大陸為愛惹禍開庭！法官問職業他神回「當兵」全場笑了

記者莊淇鈞／新北報導

王大陸開庭時被詢問職業時妙答「當兵啊」。（圖／記者莊淇鈞攝影）

藝人王大陸身陷閃兵案官司，而為了幫女友闕沐軒向潘姓男子討債，還透過小開游翔閔，找了北市刑大代理隊長劉居榮及四海幫堂主「小阿俊」陳子俊查個資，今天（21日）上午新北地院再度開庭辯論，開庭時審判長詢問王大陸職業、家庭狀況等作為判刑依據時，王大陸神回：「當兵啊！」王大陸才表示之前是擔任演員，現在還在當兵，讓法庭上的其他人露出莞爾一笑。

據了解，王大陸、闕沐軒、游翔閔、陳子俊等人涉及個資法新北地院今天再度開庭審理，審理時檢方陳述完起訴內容後，審判長逐一詢問各個被告職業、家庭狀況、有無需要撫養的人，作為判刑的審酌依據，詢問王大陸時，王大陸神回：「當兵啊！」經審判長疑惑再問時，王大陸才表示之前是擔任演員，現在還在當兵。

開庭時王大陸與女友闕沐軒均做無罪答辯，請求法官諭知無罪宣告，至於游翔閔與陳子俊則均坦承犯行，並當庭向致歉，請求法官從輕判決或給予緩刑、易科罰金的刑度。

回顧案情，王大陸的女友闕沐軒曾遭詐騙，據傳雙方於2020年間以244萬餘元和解，但闕女不滿遭對方詐騙4百多萬元，卻僅賠償2百多萬，王大陸與女友闕沐軒又找上游翔閔幫忙，游再找四海幫海英堂主「小阿俊」陳子俊協助，透過不知名的地政士買個資，藉此向對方討債所衍生出的閃兵案外案。

不良行為，請勿模仿！

