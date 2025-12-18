王大陸爆「關說」案外案 楊植斗：王透過選民陳情遭騙

台北市 / 綜合報導

藝人王大陸捲閃兵集團案，現在更爆出找議員楊植斗「涉嫌關說」的案外案。對此，楊植斗出面澄清，表示王大陸是因為自認遭詐騙報案「很丟臉」，才請他協助保護隱私，強調自己只是致電警方，依法提醒保障報案人，絕對沒有動用特權關說。

低調戴著帽子及口罩，藝人王大陸因涉嫌違反個資法出庭，面對記者詢問不發一語快步走進新北地院，但案件尚未釐清，如今又被爆出涉嫌關說的案外案，有消息指出，王大陸的朋友透露曾聯繫台北市議員楊植斗，向台北市刑大隊長關切案件，楊植斗出面駁斥只是請警方保障報案人隱私。

廣告 廣告

台北市議員楊植斗說：「我認為王大陸對我陳情合理，也致電了台北市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，一切務必合法合規。」楊植斗表示，王大陸是在閃兵案被調查前，透過轄區選民向他陳情自己遭到詐騙，當時王大陸正準備以受害人身分報案，但自認被詐騙很丟臉不想被寫成新聞，才特別要求不要透露相關案情給媒體。

台北市議員楊植斗說：「政治人物接受陳情，就跟醫生救人一樣，不需要去移花接木，好像我用特權去關說特定案件一樣，我去提醒要保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。」除此之外，疑似透露關說行為的友人也透過律師嚴正否認相關證詞，藝人王大陸捲入官司一波未平一波又起，真相仍待調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

王大陸閃兵爆找議員關說？ 楊植斗：僅提醒保護隱私

捲王大陸案！ 升官前1天 劉姓隊長涉洩密20萬交保

王大陸女友涉洩個資找黑幫討債 出庭採「無罪答辯」

