王大陸疑個資外洩求助 楊植斗稱依法處理「不需移花接木」

台北市議員楊植斗回應，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民找他陳情，他也請警方依法保障報案人隱私，這本來就是正確的事，「不需要移花接木」。（台北市議員楊植斗研究室提供）

藝人王大陸怪罪閃兵集團首腦陳志明拿錢沒辦事，找上富二代友人游翔閔協助，由台北市刑警大隊時任偵三隊代理隊長劉居榮調查陳男個資，被起訴違反個資法等罪。新北地方法院17日開庭，游翔閔透露曾找台北市議員楊植斗向台北市刑大大隊長盧俊宏「關切」。楊植斗回應，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民找他陳情，他也請警方依法保障報案人隱私，這本來就是正確的事，「不需要移花接木」。

楊植斗表示，王大陸在閃兵案被調查前，曾透過選民來找他陳情一起被詐騙的案件，說他準備要以受害人身分去報案，但又覺得被詐騙很丟臉，不想被寫成新聞，希望警方不要透露相關案情給媒體。

楊植斗說，這一年來政治人物及公眾人物的案件，的確常常透過司法系統被外洩，成為八卦或花邊，他認為王大陸的陳情合理，也致電市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，一切務必合法合規。

楊植斗表示，政治人物接受陳情，就跟醫生救人一樣，不會問你身份的高低，只問你哪裡生病不舒服丶陳情有沒有道理，只要有道理就盡力幫忙，他的辦公室跟電話都是公開的，每個人都可以找他服務，「不需要移花接木，好像我用特權去關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。」

