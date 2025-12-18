王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔

劉子銓抽到陸軍，趙小僑比他還開心。（圖／東森娛樂）





第八屆筋斗云創劇本創投平台今（18）日舉行發佈會，劉亮佐、趙小僑、劉子銓、典典寶寶全家合體出席受訪；談到演藝圈一大票男星閃兵被抓，現年22歲的劉子銓卡在學業、事業兩頭燒，今年9、10月抽到陸軍，目前在考慮是否要直接入伍，或是繼續攻讀研究所，笑說抽籤時趙小僑比他還緊張。

從小不愛唸書的劉子銓，突然想考研究所令劉亮佐、趙小僑感到很驚訝，但也開心兒子有不一樣的改變，他說自己想繼續鑽研電影導演和攝影相關學術研究，之前也有去聽金馬大師課，一旁的趙小僑偷爆料他想考北藝大研究所成為劉亮佐學弟，他著急否認，說是希望未來能從演員發展成電影導演，更懂得換位思考。

從王大陸開始演藝圈閃躲兵役案件連環爆，多名藝人涉嫌找「閃兵集團」偽造病歷逃避兵役，陳柏霖、修杰楷、Energy謝坤達與張書偉、棒棒堂廖允杰（小杰）遭檢方建請求刑2年8月。劉子銓日前收到兵單、抽到陸軍，趙小僑笑說這是她人生第一次體驗陪男性抽籤，為人母擔心兒子抽到海軍陸戰隊，整個過程比當事人還緊張，劉子銓說：「結果是陸軍，媽媽比我還開心。」



