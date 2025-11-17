王大陸砸360萬閃兵今首度出庭 檢「這原因」補求刑1年
社會中心／林昀萱報導
藝人王大陸豪砸360萬元、涉嫌偽造病歷所引起的「閃兵藝人」案，檢方14日又起訴藝人修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等5人，還向法院具體求刑2年8個月。至於首波起訴的王大陸等人未被求刑，檢方補對王大陸求刑一年，今（18）日他一早將首次為閃兵案出庭。
藝人閃兵案風波延燒，檢警自調查藝人王大陸開始，由調查閃兵集團入手，發現有多名藝人竟涉嫌「偽造病歷」閃兵，從第一波搜索約談行動中，包括王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，均已被起訴。14日新北地檢署再度起訴修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人。其中，修杰楷、謝坤達、張書偉、陳柏霖、廖允杰（小杰）等5人，遭檢方建請求刑2年8月。
針對第一波閃兵案調查對象未被求刑，檢方日前也提出補充理由書給新北地院，依照4個月役期者求刑1年、1年役期者求刑2年2個月標準辦理。由於王大陸被發現閃兵後即刻按規定入伍服替代役，不構成《妨害兵役治罪條例》，但仍依照偽造文書補求刑1年。
由於閃兵事件引發爭議，對社會來不良影響，因此，檢察官也說出重話，表示「考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月之刑」。據了解，自閃兵風波爆發後，檢調大動作搜索約談多人到案，日前金鐘視帝薛仕凌、藝人阿達也主動自首說明案情，目前已有17名藝人涉案。
