王大陸翻版？「女裝電商霸主」被拒載→狂打司機…趁他到醫院驗傷「二度圍毆」

PAZZO是美而快旗下品牌之一。圖／翻攝自美而快國際股份有限公司官網

知名上櫃成衣電商集團「美而快國際股份有限公司」（5321）旗下經營包括PAZZO、MEIER.Q、Mercci22等知名網路服飾品牌，在台灣擁有大量消費者。不料，美而快創辦人兼董事長廖承豪11月17日晚間搭乘計程車時與司機發生口角，竟和助理在街頭圍毆司機，經台北地檢署昨（1）日傳喚到案，訊後諭令以100萬元交保，全案朝妨害秩序及傷害罪偵辦。

兩度痛毆計程車司機！廖承豪100萬元交保

根據檢警調查，這起事件要回顧到11月17日晚間，現年42歲的廖承豪當晚與男助理搭乘林姓司機駕駛的多元計程車，卻在行經北市大安區復興南路時臨時要求司機前往其他地點，但司機已接下下一筆訂單，因而婉拒。廖承豪被拒載後卻心生不滿，竟和助理在復興南路附近路口下車時與林男爆發口角，並對林男拳打腳踢。

在林男報警後，3人都被帶回派出所製作筆錄，而林男在筆錄結束後則打算前往距離派出所不遠的仁愛醫院驗傷。不料，廖承豪疑似不滿林男報案，竟趁對方驗傷期間找來4、5名友人埋伏在仁愛醫院外，待林男走出醫院大門之際，幾人再度上前圍毆林男，使得林男再度報警求助。

廖承豪街頭毆打司機遭逮。圖／翻攝自美而快國際股份有限公司官網

台北地檢署12月1日晚間通知廖承豪到案，並依妨害秩序、傷害等罪嫌訊問廖承豪後，認為仍有羈束必要，諭知以100萬元交保候傳。

據了解，廖承豪出身於台北五分埔成衣商圈，國中畢業後在16歲那年就投入成衣產業，並在23歲創業，也於2010年進軍電商市場，打造包括PAZZO在內等數十個網路原生品牌，過去更被財經媒體稱為「台灣女裝電商霸主」，近年積極拓展電商、行動支付、生活風格與土地開發等版圖，也是全台唯一上櫃的電商集團，未料如今傳來施暴醜聞，重創品牌形象。



