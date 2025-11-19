王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝

娛樂中心／曾郁雅報導



藝人王大陸被抓包砸360萬試圖以「病歷造假」方式閃兵，沒想到案件深挖意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，其中包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等5人，14日被檢方求刑2年8月，18日王大陸則因被檢方以偽造文書為由，補求刑1年而首次為閃兵案出庭，認了曾經無知犯下過錯，從法院走出的王大陸則被追問「會擔心被中國列為劣跡藝人嗎？」，本人反應曝光。











被問到「會擔心被中國列為劣跡藝人嗎？」，王大陸選擇沉默。（圖／民視新聞資料照）

結束開庭走出法院的王大陸被現場等待媒體包圍，一路從是否要面對鏡頭正式道歉，到「會擔心被中國列為劣跡藝人嗎？」，王大陸一路沉默沒回應，只有當攝影大哥相機掉落、他才停下步伐、蹲下幫忙撿起機器，王大陸出庭也出現烏龍插曲引發網友討論，就有網友看到王大陸當天因為「忘帶身分證」被法官詢問原因，他回應「出門太趕」、「忘記了」，讓大批網友看了稱：「我不敢跟王大陸出國玩！」、「出國一定不找他」、「我快瘋掉」、「到底要多天兵」、「在開庭跟開溜之間，王大陸選擇了開天窗。」

面對媒體提問選擇沉默，王大陸僅以「撿起相機」的小動作回應外界。（圖／民視新聞資料照）

王大陸則是被抓包閃兵後，立即按照規定入伍服替代役，不構成《妨害兵役治罪條例》，但檢方日前依舊按照「偽造文書」補求刑1年，今王大陸則在2名律師陪同之下現身法院，根據《東森新聞》報導，王大陸在短短11分鐘開庭時間內，當庭鞠躬認了「無知犯下過錯」，交代360萬的來龍去脈，不只分五次交款，還曾經成功殺價16萬。

王大陸認錯出庭，卻忘帶身分證成亮點，讓網友看傻眼。（圖／民視新聞資料照）

藝人王大陸是這波台灣藝人閃兵案「最初的起點」，檢警偵辦扯出一連串藝人試圖以「偽造病歷」閃兵手法，第一波查出並被起訴者有王大陸、陳零九、威廉、陳大天等9人，隨後於14日新北地檢署又起訴包含修杰楷、謝坤達、陳柏霖等12人，其中5人：修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰作為「最壞示範」被求刑2年8個月。

台灣閃兵藝人連環爆，日前修杰楷（如圖）、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰作為「最壞示範」被求刑2年8個月。（圖／民視新聞資料照）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

