王大陸與女友再出庭 對話紀錄曝女方暱稱「小木頭」

藝人王大陸因涉嫌洩漏個資遭起訴，昨（9日）與女友闕沐軒前往新北地院出庭應訊，案件起因於闕沐軒遭潘姓男子詐騙400萬元投資款，王大陸疑似為替女友討回損失而涉入其中，意外引發個資洩漏爭議，而王大陸暱稱女友「小木頭」一事也被檢方曝光。

回顧案情，王大陸先前為逃兵役花360萬找來「閃兵集團」偽造假病歷，但事後發現首腦陳志明（外號黑哥）疑似收錢不辦事，於是找車商好友游翔閔協助，透過時任台北市刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉居榮查個資找人，另女友闕沐軒與潘男有400萬的投資糾紛，王大陸又找四海幫「小阿俊」陳子俊及其小弟幫忙討債，因此涉嫌違反《個資法》遭起訴。

檢方調查指出，闕沐軒因投資遭潘男詐騙新台幣400萬元，對方未賠償即入獄服刑王大陸為替女友討回損失，疑似透過車商好友游翔閔打聽潘男下落，並創立名為「失去的！一定要拿回來！」的微信群組，檢方查出，闕沐軒將潘男個資洩漏給游翔閔，游翔閔再委託四海幫堂主陳子俊購買潘男家屬個資，並回報給王大陸情侶。

庭訊期間，闕沐軒作為王大陸聲請傳喚的證人出庭，她表示該群組由男友創立，成員包括她、王大陸及游翔閔，主要討論詐騙案件，但闕沐軒撇清，強調自己與游翔閔私下沒聯絡，群組內只有討論被詐騙相關事宜，由於2020年雙方和解後，潘姓男子服刑3年多，近期可能出獄，她才想找人處理善後，但王大陸也撇得一乾二淨，堅稱自己只負責創立群組，沒有參與債務問題討論。

然而檢方公布的對話內容顯示打了王大陸的臉，因為清楚顯示他曾傳訊：「能拿回多少，要怎麼拿，你要跟『小木頭』說一下」，這也意外曝光他對女友的暱稱，對此闕沐軒坦承「小木頭」的確是她的暱稱，意思是希望找到潘男本人，她並稱因不願親自前往潘男判決書地址尋人，才將判決書影本密封，放在住家一樓供游翔閔取用。

