王大陸與女友涉個資法同框出庭 刑大隊長邀功對象曝光

藝人王大陸花360萬找閃兵集團主嫌陳志明躲避兵役，卻因對方入監失聯，誤以為遭詐騙，非法擅查個資，王大陸女友闕沐軒則遭潘姓男子詐騙，同樣非法查個資遭起訴，高顏值情侶檔今天（17日）上午在新北地院法庭上以同案被告身分合體，新北地院找來前北市刑大小隊長林建甫出庭作證，另3名被告前北市刑大代理隊長劉居榮、車商小開游翔閔、四海幫海英堂主「小阿俊」陳子俊則依證人身分出庭進行交叉詰問；劉居榮協助查個資後，還向游翔閔邀功炫耀自己不只空有外表，辦案能力也是一流，傳訊游翔閔「記得請楊老闆跟老闆（大隊長）說」，而訊息中的「楊老闆」竟是現任國民黨籍台北市議員楊植斗。

新北地院法官為了要釐清王大陸整個報案流程，找來當初協助王大陸做筆錄的時任北市刑大偵三隊內勤小隊長林建甫出庭作證，林建甫證稱，今年2月13日下午4時許，游翔閔帶著王大陸進到劉居榮辦公室後，劉居榮便請他進辦公室協助受理報案。

林建甫接著說，劉居榮對他說此案是「長官交辦」且已洗出嫌犯身分，而他起初並不曉得報案人是誰，後來才得知是王大陸，後續在辦公室詢問王大陸事發經過，問完後才繕打筆錄內容，而在製作筆錄過程中，劉居榮曾傳給他陳志明的社群帳號、銀行帳戶等個資給他，供他拿給王大陸指認。

接續由游翔閔作證，游翔閔首先針對王大陸部分證稱，得知王大陸被人騙360萬元後，便帶著他找上劉居榮，後來在辦公室聽2人討論案件，才發現是「閃兵案」。

游翔閔接著說，王大陸與劉居榮間並無直接聯繫方式，他便從中協助轉傳陳志明的通訊軟體、銀行帳號等個資，後續因自己忙於聯繫工作上的業務，並不清楚筆錄製作過程，而最後拿到劉居榮傳給他關於陳志明的詳細個資時，他認為自己只是帶人來報案，因此「下意識」就轉傳給王大陸。

檢方詢問劉居榮協助查個資後，是否曾向他邀功時，游翔閔證稱，劉居榮並未邀功，只是炫耀自己很專業，自己不只徒有外表，工作能力也是一流的，更傳訊提及「叫楊老闆記得跟我老闆（北市刑大大隊長）說」，檢方進一步詢問「楊老闆」確切身分時，游翔閔回答，因事前楊植斗曾致電刑大大隊長盧俊宏關切本案，因此訊息提及的「楊老闆」就是現任市議員楊植斗。

後續針對闕沐軒案部分，游翔閔則說，透過王大陸得知其女友闕沐軒要找潘姓男子追討4百萬餘元款項，因自己本身並無闕沐軒的聯絡方式，因此由王大陸成立3人群組「失去的！一定要拿回來」，後續他再找上「小阿俊」陳子俊幫忙追討，自己只是幫忙將陳子俊轉給他的訊息，轉傳到３人群組中。

詰問結束後，王大陸的律師代為主張，王大陸只是幫忙成立群組，過程中，也並未直接指示或指導該如何處置，認為個資法部分並未涉及；闕沐軒的律師也代為主張，闕沐軒只是想找人幫忙問潘姓男子的狀況以及４百萬款項該如何處置，並無下指示或違反個資法。

