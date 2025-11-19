王大陸認罪了！庭訊僅11分鐘結束 盼緩刑或易科罰金
藝人王大陸涉入閃兵案，新北地院今（18）日首度開庭，王大陸身穿黑衣、戴口罩撐傘低調和律師現身法院，面對媒體詢問時不發一語。庭訊過程中，王大陸當庭認罪，並希望法官判處易科罰金或緩刑，整個庭訊僅進行11分鐘就結束。
根據了解，今日庭訊中，法官詢問王大陸有關給付陳志明360萬元的細節，王大陸對於找陳志明協助逃避兵役一事當庭認罪。由於檢察官沒有再提出新的異議，庭訊在11分鐘內就宣告結束。
新北地檢署自今年2月起偵辦王大陸閃兵案，接連發動3波搜索行動，查出多名藝人涉案。檢方查明，閃兵集團主嫌陳志明透過偽造病歷、體檢資料等方式，協助多名藝人逃避兵役。今年6月，新北地檢署依涉犯《妨害兵役治罪條例》、公務員登載不實文書罪起訴陳志明、王大陸等28人。
法院先前召開準備程序庭時，威廉、陳零九等9名藝人均認罪。閃兵集團主嫌陳志明與其他4名共犯也認罪，不過陳志明在庭上表示只收到260萬元，並非起訴書所載的360萬元，由於金額有所出入，公訴檢察官主動聲請傳喚王大陸作證查清實際金額。
《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》
延伸閱讀
影/台中乘客開車門撞機車害騎士噴飛倒地 最高罰4800
影/高雄鳳山男騎士遭無照少年追撞 頭部重創送醫不治
龍忠蛋行無視禁令賣毒蛋 負責人20萬交保35家下游曝光
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
坦承花360萬閃兵！交付方式、地點 王大陸全說了
坦承花360萬閃兵！交付方式、地點 王大陸全說了EBC東森新聞 ・ 1 天前
閃兵案開庭 王大陸當庭認罪：對大家致上誠摯歉意
藝人閃兵案今（18）天上午開庭，王大陸首次親自出庭，身穿黑衣黑帽、戴著口罩撐傘現身法庭，開庭14分鐘隨即認罪，並表達誠摯歉意，同時也交代為了閃兵給出的360萬，是以4次現金加匯款交付。針對藝人王大陸等台視新聞網 ・ 1 天前
「砸360萬閃兵」被求刑1年！ 王大陸黑帽、口罩低調出庭
因藝人王大陸涉嫌花費360萬元找上「閃兵集團」，企圖利用偽造體檢報告閃兵，引發演藝圈閃兵風暴後，檢方依偽造文書罪起訴王大陸，近日向新北地院提補充理由書，對王大陸具體求刑1年。新北地院今（18）日上午首度傳喚王大陸出庭應訊，他在律師陪同下，低調現身新北地院。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／藝人逃兵案今開庭 最盤閃兵王大陸現身不發一語
檢警今年2月首度揭發藝人王大陸涉入閃兵案，隨後追查出主嫌陳志明透過偽造病歷、體檢資料協助多名藝人逃避兵役。新北地檢署6月首波偵結時，依妨害兵役治罪條例與刑法偽造文書罪，起訴陳志明、王大陸等28人。其中王大陸砸360萬元閃兵，雖未成功仍服役，檢方認定他涉犯偽造文書罪，預定今天開庭時會求刑1年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
閃兵案 王大陸出庭（3） (圖)
新北地方法院18日針對閃兵案再開庭，傳喚藝人王大陸出庭應訊。他穿著黑外套、戴口罩低調出庭。中央社 ・ 1 天前
快訊／閃兵案王大陸當庭認罪盼從輕量刑 庭訊11分鐘結束
檢警今年2月首度揭發藝人王大陸涉入閃兵案，隨後追查出主嫌陳志明透過偽造病歷、體檢資料協助多名藝人逃避兵役。王大陸今天到新北地院開庭，對於找陳志明逃兵一事當庭認罪，庭中曾起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，並希望法官判易科罰金或緩刑，法官也問了王大陸有關360萬給予陳志明的細節，因檢察官沒有再提新的異議，庭訊11分鐘就結束。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王大陸現身了！閃兵案首開庭 不發一語低調進法院
王大陸現身了！閃兵案首開庭 不發一語低調進法院EBC東森新聞 ・ 1 天前
「仙塔律師」涉洗錢、洩密！開庭反控檢疲勞訊問 聲請勘驗偵查光碟
知名網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌利用陪偵機會，外洩偵訊內容給詐團其他未到案成員。台北地檢署日前依洗錢、洩密等罪起訴李宜諪和另2名律師。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
快訊／王大陸砸360萬閃兵！閃兵團首腦喊冤只收260萬 今眼神空洞現身
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人王大陸遭爆涉砸360萬找「閃兵集團」，但首腦供稱他實際只收到260萬元；由於雙方金額出現100萬元落差，為釐清事實，法官...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王大陸出庭稱無知犯錯 鞠躬認罪盼從輕量刑
（中央社記者曹亞沿新北18日電）藝人閃兵案持續延燒，王大陸雖未完成逃兵犯行，但涉偽造文書罪遭檢方求刑1年。新北地方法院今天開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪並起立鞠躬，律師盼法官從輕量刑。中央社 ・ 1 天前
台東港式臭豆腐 外酥內嫩炭火堅持 烤出一塊塊記憶裡味道
美食中心/綜合報導 台東建興路美食新據點 一位創業者的第二人生啟程 在台東的街頭，有人為了一口熟悉卻少見的炭火香味，每天下班後繞遠路，只為重溫那種不油膩、帶點記憶的老味道。 在台東市建興路的一角，九宮 […]民生頭條 ・ 1 天前
桃園市議員游吾和偕2女兒詐領助理費 手法曝光！3人全起訴
【記者張沛森／桃園報導】民進黨桃園市議員游吾和涉嫌夥同2名女兒虛偽申報人頭助理詐領助理補助費、以低薪高報方式浮報補助費共356萬餘元，並用以支付服務處之各項開銷及其私人花費，桃園地檢署今天（18日）依公務員利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實等罪嫌起訴。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
王大陸豪砸360萬閃兵全認罪！庭上鞠躬道歉 自爆遭「5段式加價」
藝人王大陸涉嫌砸下360萬元委託「閃兵集團」偽造體位、規避兵役，新北地院今（18）日再度開庭審理，王大陸在律師陪同下上午9時30分現身法院，對於使公務員登載不實、偽造文書、妨害兵役等3項罪名全數認罪，並向法官詳述5次付款、共計360萬元的金流過程，庭上也再次表達悔意。鏡報 ・ 23 小時前
方大同離世驚人手稿曝光！母承諾接棒完成 紀錄片籌備中、2028發紀念專輯
已故音樂人方大同雖然於今年2月21日於中國大理過世，享年42 歲，然而今（18日）適逢他正式出道20週年紀念日。其經紀公司賦音樂（Fu Music）於凌晨時分發布了一則感人貼文，不僅緬懷這位英年早逝的音樂人，更向粉絲宣布了方大同生前未完成的遺志與公司未來二十年的美好展望，強調他留下的豐盛遺產「意義非凡」。鏡報 ・ 1 天前
綠民代游吾和涉詐助理費365萬 2女兒也涉案、10人遭起訴
桃園市民進黨籍3連霸議員游吾和，涉嫌詐領助理補助長達11年，桃園地檢署今（18）日偵結，依《貪污治罪條例》第5條第1項第2款，以及《刑法》使公務員登載不實罪，對游吾和以及他的女兒等10人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得共356萬多元。公視新聞網 ・ 22 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 3 小時前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 20 小時前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 17 小時前