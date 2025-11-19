王大陸認罪了！庭訊僅11分鐘結束 盼緩刑或易科罰金

藝人王大陸涉入閃兵案，新北地院今（18）日首度開庭，王大陸身穿黑衣、戴口罩撐傘低調和律師現身法院，面對媒體詢問時不發一語。庭訊過程中，王大陸當庭認罪，並希望法官判處易科罰金或緩刑，整個庭訊僅進行11分鐘就結束。

王大陸涉閃兵案，新北地院今日首度開庭。（圖／資料畫面）

根據了解，今日庭訊中，法官詢問王大陸有關給付陳志明360萬元的細節，王大陸對於找陳志明協助逃避兵役一事當庭認罪。由於檢察官沒有再提出新的異議，庭訊在11分鐘內就宣告結束。

新北地檢署自今年2月起偵辦王大陸閃兵案，接連發動3波搜索行動，查出多名藝人涉案。檢方查明，閃兵集團主嫌陳志明透過偽造病歷、體檢資料等方式，協助多名藝人逃避兵役。今年6月，新北地檢署依涉犯《妨害兵役治罪條例》、公務員登載不實文書罪起訴陳志明、王大陸等28人。

法院先前召開準備程序庭時，威廉、陳零九等9名藝人均認罪。閃兵集團主嫌陳志明與其他4名共犯也認罪，不過陳志明在庭上表示只收到260萬元，並非起訴書所載的360萬元，由於金額有所出入，公訴檢察官主動聲請傳喚王大陸作證查清實際金額。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

