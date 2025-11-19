王大陸認罪了！為閃兵支付陳志明360萬 今當庭道歉請求輕判
即時中心／高睿鴻報導
台灣演藝圈近日頻頻爆出「閃兵」醜聞，多名藝人涉嫌偽造文書、製造虛假病情規避兵役，如今隨著檢調追查，一件接著一件東窗事發。據悉，檢調從今（2025）年2月起，先從藝人王大陸身上，發現涉嫌逃兵證據；隨後查出主嫌陳志明，以販售偽造病歷、體檢資料等方式，助大批藝人規避兵役。對此，王大陸今（18）於新北地院開庭時選擇認罪，並且當庭起身、鞠躬致歉，宣稱自己「因為無知犯錯」，盼法官給予緩刑或易科罰金。
據悉，王大陸今早庭訊時稱，陳明志一開始收費30萬、後來又加到100萬；之後又分別討要150萬、66萬，自己於是殺價至200萬，最終都是親自交付現金，總共約300萬。交錢地點分別為國父紀念館、自家仁愛路住處等。後來，再依陳的要求匯款60萬，所以前後總共交付360萬。
王大陸的辯護律師當場坦言，王的犯罪動機並不可取；但卻也求情道，法官應考量王坦承犯行、目前已服役9月且表現良好、犯後態度佳，故請求重輕量刑，盼法院能宣告緩刑或易科罰金。
另，對於王大陸的自白之詞，當庭檢察官也並未提出異議，因此庭訊期間很快就結束，僅花費約10分鐘；法官僅對於王大陸如何與陳志明聯繫、交付款項等狀況多做釐清。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／王大陸認罪了！為閃兵支付陳志明360萬 今當庭道歉請求輕判
更多民視新聞報導
鄭黃會面！詹凌瑀轟：把黃國昌當吉娃娃、給傅崐萁摸頭
國民黨太扯！中常委竟穿「毛澤東衣」大談統一台灣 綠委憤怒反擊
質詢疑有對價關係？黃國昌遭北檢列貪污「他字案被告」
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
「砸360萬閃兵」被求刑1年！ 王大陸黑帽、口罩低調出庭
因藝人王大陸涉嫌花費360萬元找上「閃兵集團」，企圖利用偽造體檢報告閃兵，引發演藝圈閃兵風暴後，檢方依偽造文書罪起訴王大陸，近日向新北地院提補充理由書，對王大陸具體求刑1年。新北地院今（18）日上午首度傳喚王大陸出庭應訊，他在律師陪同下，低調現身新北地院。中天新聞網 ・ 1 天前
王大陸閃兵案出庭11分鐘！認給主謀360萬「細節全說了」 他鞠躬道歉：無知之下犯錯
藝人王大陸涉嫌砸360萬元閃兵遭檢方起訴，但集團首腦陳志明供稱只收到260萬元。新北地院今天開庭傳喚王大陸，他劈頭就認罪，強調「我在無知之下犯了錯」並當庭鞠躬，「我誠摯向大家道歉」，法官問他到底給陳志明多少錢？他說交付300萬元現金，最後一筆則匯了60萬元，共360萬元。辯護人則求情說，他的犯罪動機不可取，但請法官考量他自白犯罪且已服役9個月，建請輕判易科罰金及宣告緩刑。法院庭訊只花11分鐘就結束。太報 ・ 1 天前
閃兵案出庭14分鐘 王大陸認罪「兩度鞠躬道歉」
藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。他在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，對檢方起訴內容無異議，開庭時間僅14分鐘。而針對閃兵價碼，王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共...華視 ・ 23 小時前
王大陸現身了！閃兵案首開庭 不發一語低調進法院
王大陸現身了！閃兵案首開庭 不發一語低調進法院EBC東森新聞 ・ 1 天前
普發1萬》foodpanda推「萬元加碼」 吃喝採買享優惠
為迎接感恩節到來以及普發萬元後的消費熱潮，foodpanda推出限時限額活動「 foodpanda 一萬元加碼活動 」，即日起至11月30日23：59 止，於foodpanda訂購全聯福利中心與大全聯指定分店下單，滿足「10筆生鮮雜貨訂單、需每筆滿800元（含）以上、累積金額滿1萬元（含）以上」3項條件，累積金額的前30名消費者即可在12月12日獲得foodpanda加碼發放的萬元優惠券回饋，數量有限送完為止。中時新聞網 ・ 1 天前
閃兵案 王大陸出庭（1） (圖)
新北地方法院18日針對閃兵案再開庭，傳喚藝人王大陸（前中）出庭。中央社 ・ 1 天前
孩子出現這4種特質，代表情緒與社交能力有「好苗頭」！家長該怎麼引導更好？
觀察孩子日常行為，能看出情緒調節與人際能力的發展狀況。如果孩子有以下4種常見且具預兆性的特質，代表孩子在重要能力上已打下基礎，家長不妨嘗試擔任引導的角色，讓孩子有意識地把這些能力轉為穩定習慣，而非把「懂事」當理所當然。姊妹淘 ・ 1 天前
王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝
娛樂中心／曾郁雅報導藝人王大陸被抓包砸360萬試圖以「病歷造假」方式閃兵，沒想到案件深挖意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，其中包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等5人，14日被檢方求刑2年8月，18日王大陸則因被檢方以偽造文書為由，補求刑1年而首次為閃兵案出庭，認了曾經無知犯下過錯，從法院走出的王大陸則被追問「會擔心被中國列為劣跡藝人嗎？」，本人反應曝光。民視 ・ 2 小時前
中央上修GDP喊景氣好 104人力銀行揭「年終」好心酸
．民報 ・ 23 小時前
涉收臺雅200萬幫老董質詢討正義！ 北檢分他字案調查黃國昌貪汙
《鏡週刊》日前報導指出，凱斯國際收到一筆來自臺雅集團二代接班人、寀奕國際公司董事長沈純浤的200萬元，但同一時間點，黃國昌曾在立法院的質詢中，為已故的臺雅老總沈裕雄向法務部追回遭詐的50億元。針對黃國昌的行徑以及收款的時間點，有部分民眾質疑黃國昌此舉已經利用職...CTWANT ・ 1 天前
太羨慕！日銀行送新員工「每人4萬台幣」旅遊金 入職前出國玩一波
日本佐賀共榮銀行11日宣布，計畫為明年即將入職的9名新進員工提供每人20萬日圓（約台幣4萬元）的旅遊補助，鼓勵新進員工入職前先到海外旅遊，並多和當地人交流，以拓展視野、培養多元價值觀，並學習如何適應陌生環境，促進自我成長。太報 ・ 1 天前
港男吸收6現、退役軍人刺探軍事機密 高檢起訴求處重刑
中國港籍男子丁小琥多次利用商務、觀光名義申請來台，實則吸收我國現役、退役軍人刺探軍事機密，並透過男子陳俊安協助將1千多萬經費，洗進我國。丁透過退役中校王文豪、譚俊明吸收同僚，刺探軍機。高檢署今日偵結，依涉犯國家安全法等罪嫌，將丁男等7人起訴，並求處重刑。涉及洗錢部分，北檢也對陳男等人，提起公訴。自由時報 ・ 1 天前
失智長者獲悉心照顧 養女放下焦慮重拾生活
（中央社記者曾以寧台北18日電）阿玉奶奶剛入住養護中心時，養女劉小姐格外焦慮，全身包緊緊也堅持去探望母親。但在與照護團隊合作下，她知道媽媽如今有好的照顧，可以漸漸放下不安，更照顧自己的身體。中央社 ・ 23 小時前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 20 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 3 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 1 天前