王大陸認罪了！為閃兵支付陳志明360萬 今當庭道歉請求輕判

台灣演藝圈近日頻頻爆出「閃兵」醜聞，多名藝人涉嫌偽造文書、製造虛假病情規避兵役，如今隨著檢調追查，一件接著一件東窗事發。據悉，檢調從今（2025）年2月起，先從藝人王大陸身上，發現涉嫌逃兵證據；隨後查出主嫌陳志明，以販售偽造病歷、體檢資料等方式，助大批藝人規避兵役。對此，王大陸今（18）於新北地院開庭時選擇認罪，並且當庭起身、鞠躬致歉，宣稱自己「因為無知犯錯」，盼法官給予緩刑或易科罰金。

據悉，王大陸今早庭訊時稱，陳明志一開始收費30萬、後來又加到100萬；之後又分別討要150萬、66萬，自己於是殺價至200萬，最終都是親自交付現金，總共約300萬。交錢地點分別為國父紀念館、自家仁愛路住處等。後來，再依陳的要求匯款60萬，所以前後總共交付360萬。

王大陸的辯護律師當場坦言，王的犯罪動機並不可取；但卻也求情道，法官應考量王坦承犯行、目前已服役9月且表現良好、犯後態度佳，故請求重輕量刑，盼法院能宣告緩刑或易科罰金。

另，對於王大陸的自白之詞，當庭檢察官也並未提出異議，因此庭訊期間很快就結束，僅花費約10分鐘；法官僅對於王大陸如何與陳志明聯繫、交付款項等狀況多做釐清。

