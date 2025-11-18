王大陸認錯 11分鐘開完閃兵庭

藝人王大陸（前排右）涉找「閃兵集團」逃兵，新北地方法院18日首度開庭審理，王大陸當庭鞠躬道歉認罪。（柯毓庭攝）

藝人王大陸涉找「閃兵集團」逃兵，新北地方法院18日首度開庭審理，王大陸當庭認罪兩度鞠躬道歉，強調「因無知犯下的錯誤」，並稱他在國父紀念館附近與住所交付集團首腦陳志明300萬元、再匯款60萬元作為逃兵酬勞。辯護人表示，希望考量王認罪也已當兵9月，未來判決能易科罰金的6月以下刑度，並能宣告緩刑，庭審只花11分鐘就結束。

檢方指控，王大陸為躲避服兵役，以360萬元作為逃兵代價，將健保卡、身分證拿給陳志明代辦逃兵，由陳的手下李名宸冒名頂替就醫，偽造高血壓病歷，但因王大陸長年在境外、時間不易配合，加上陳志明因案入監告吹。

王大陸另事後向戶籍地北市信義區戶政事務所與衛福部中央健康保險署台北業務組謊稱身分證與健保卡遺失辦理補發，被起訴偽造文書。

昨日準備程序庭上，王大陸起立鞠躬向法官道歉認罪，稱「因無知犯下的錯誤」，表示他原先以30萬元為代價，和陳志明在國父紀念館附近交錢，後來又在住所和陳志明以100萬元再面交，又再以155萬元、66萬元談妥再給200萬元，並在住所面交，最後又匯款60萬元，共支付360萬元，付錢時都只有他和陳志明在場。

王大陸的辯護律師曾益盛說，雖然找人代看診的犯罪動機不可行，但王大陸已當兵9個月，申請健保卡和身分證是因為3月要去當兵需要證件，但聯繫不上陳志明，要入伍才會再辦，請求法院考量他偵查時就坦白犯罪，未來宣告可易科罰金之刑及緩刑。

審判長最後確認沒有爭點，所有證據都確認有其證據能力，並向王大陸表示因為陳志明稱只有收260萬元代辦逃兵，將再以證人身分傳喚到庭作證。