王大陸豪砸360萬閃兵全認罪！庭上鞠躬道歉 自爆遭「5段式加價」

王大陸坦承閃兵在庭上自爆遭主嫌「5段式加價」。林煒凱攝

藝人王大陸涉嫌砸下360萬元委託「閃兵集團」偽造體位、規避兵役，新北地院今（18）日再度開庭審理，王大陸在律師陪同下上午9時30分現身法院，對於使公務員登載不實、偽造文書、妨害兵役等3項罪名全數認罪，並向法官詳述5次付款、共計360萬元的金流過程，庭上也再次表達悔意。

王大陸一進法庭便顯得神情緊繃，開庭初段因未攜帶身分證件遭法官詢問，他僅回應「出門太趕忘記帶了」。隨後進入實質訊問，他立即承認所有犯行，表示自己是因無知作出錯誤選擇，並起身向法官微微鞠躬致歉，法官則示意他坐回座位再進一步說明。

針對最受外界關注的「360萬元」金流，王大陸在法庭上逐筆交代，他表示，第一次付款是在國父紀念館附近，以面交方式支付30萬元；之後陳志明稱費用需補至100萬，因此第二次在仁愛路住家收取70萬元。

第三與第四次陳志明一共要求150萬元與66萬元，合計216萬元，但王大陸覺得費用過高，當場跟對方殺價，詢問是否能以200萬元為上限，最終雙方同意以200萬元成交。

最後一次付款則是在去年12月，以匯款方式再支付60萬元，總額即為360萬元。他也在庭上強調，雖然陳志明辯稱僅收260萬元，但他「確定自己一共付了360萬」。

王大陸的律師則在庭上指出，王大陸犯罪動機雖不可取，但犯後全面坦承、配合調查，並強調他目前在北市社會局服替代役期間表現良好，深具悔意，懇請法院能酌予從輕量刑，並考量是否可以易科罰金或給予緩刑。

今日庭訊約10多分鐘即告結束。王大陸離開法庭時神情沉重，未回應媒體提問，僅再度向法官鞠躬後離去。

本案自今年2月遭檢方偵辦後，檢警陸續三度發動搜索，查出多名藝人涉入閃兵集團造假體位的行為。王大陸為最早曝光的藝人，被檢方依偽造文書等罪求刑1年，全案仍待法院後續審理與宣判。



