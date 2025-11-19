王大陸豪砸360萬閃兵失敗！今包緊緊首出庭
新北地方法院今就閃兵案，首度傳喚王大陸。他被指花費高達360萬元委託人頭操作，卻仍沒有順利閃兵成功，被外界形容成「最慘冤大頭」。由於與個資查詢案同時受到檢警調查，也讓他成輿論焦點。今天（18日）上午，王大陸在律師陪同下進入法院，全程沉默不語，包緊緊出庭。
案件進入審理後，法院先前已訊問主嫌陳志明。陳志明坦承協助多名藝人以偽造病歷、體檢資料的方式規避兵役，但他表示王大陸支付的金額是260萬元，而非外傳的360萬元。為釐清雙方說法落差，法院特地再次傳喚王大陸說明相關細節。王大陸到庭時沒有回應任何提問，只向法官承認找人規避兵役的事實，並表示希望能獲判緩刑或以罰金代替刑期。整場庭訊僅持續11分鐘就結束。
新北檢今年自2月起連續三度搜索，陸續查出一整個閃兵集團，牽連演藝圈多名人士，並在6月依《妨害兵役治罪條例》和偽造文書等罪名起訴28人。已曝光的「藝人名單」包含王大陸、陳零九、威廉、陳柏霖、修杰楷、張書偉等多位知名藝人，第三波調查中更有唐振剛、薛仕凌及阿達投案說明。
