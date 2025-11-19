王大陸閃兵扯出一堆藝人 今當庭認罪求從輕量刑
【緯來新聞網】男星王大陸今年2月因曾找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，遭檢警逮捕，更引起後續分別於5月、10月的第二波、第三波搜索。新北地院今（18日）上午傳喚王大陸出庭，王大陸與律師走進法庭時，面對媒體提問不發一語，而他也當庭認罪，他的委任律師表示，王大陸後悔犯案，希望庭上能從輕量刑。
王大陸2025年2月時被爆出以約360萬元早上「閃兵集團」嘗試閃兵，最後被逮雖最終仍服替代役，但涉及偽造文書罪遭起訴。第一波起訴名單也包含藝人陳大天、陳零九、威廉 等藝人於2025年6月起被起訴。
11月時，檢方展開第二波起訴行動，此次共起訴12人，其中包括藝人 修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉 及 廖允杰（小杰）等5人，檢方建請對這5人求處有期徒刑2年8月。檢方表示，這些藝人身為公眾人物，具有示範效應，其逃避兵役的行為「背離社會期待」。
「砸360萬閃兵」被求刑1年！ 王大陸黑帽、口罩低調出庭
因藝人王大陸涉嫌花費360萬元找上「閃兵集團」，企圖利用偽造體檢報告閃兵，引發演藝圈閃兵風暴後，檢方依偽造文書罪起訴王大陸，近日向新北地院提補充理由書，對王大陸具體求刑1年。新北地院今（18）日上午首度傳喚王大陸出庭應訊，他在律師陪同下，低調現身新北地院。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／閃兵案王大陸當庭認罪盼從輕量刑 庭訊11分鐘結束
檢警今年2月首度揭發藝人王大陸涉入閃兵案，隨後追查出主嫌陳志明透過偽造病歷、體檢資料協助多名藝人逃避兵役。王大陸今天到新北地院開庭，對於找陳志明逃兵一事當庭認罪，庭中曾起身當庭鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」，並希望法官判易科罰金或緩刑，法官也問了王大陸有關360萬給予陳志明的細節，因檢察官沒有再提新的異議，庭訊11分鐘就結束。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王大陸豪砸360萬閃兵全認罪！庭上鞠躬道歉 自爆遭「5段式加價」
藝人王大陸涉嫌砸下360萬元委託「閃兵集團」偽造體位、規避兵役，新北地院今（18）日再度開庭審理，王大陸在律師陪同下上午9時30分現身法院，對於使公務員登載不實、偽造文書、妨害兵役等3項罪名全數認罪，並向法官詳述5次付款、共計360萬元的金流過程，庭上也再次表達悔意。鏡報 ・ 22 小時前
閃兵案認罪！王大陸曝分5次繳360萬 價差百萬兜不攏？
藝人王大陸首度因閃兵案出庭！今(18)日上午抵達新北地院，穿著一身樸素。王大陸在庭上認罪，並且兩度鞠躬致歉，針對閃兵價碼、交錢等細節，鉅細靡遺。王大陸說一再被陳姓主嫌要錢，幾次下來共付了360萬，和陳...華視 ・ 16 小時前