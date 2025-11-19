王大陸閃兵扯出一堆藝人 今當庭認罪求從輕量刑

【緯來新聞網】男星王大陸今年2月因曾找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，遭檢警逮捕，更引起後續分別於5月、10月的第二波、第三波搜索。新北地院今（18日）上午傳喚王大陸出庭，王大陸與律師走進法庭時，面對媒體提問不發一語，而他也當庭認罪，他的委任律師表示，王大陸後悔犯案，希望庭上能從輕量刑。

王大陸18日出庭當庭認罪。（圖／記者王人傑提供）

王大陸2025年2月時被爆出以約360萬元早上「閃兵集團」嘗試閃兵，最後被逮雖最終仍服替代役，但涉及偽造文書罪遭起訴。第一波起訴名單也包含藝人陳大天、陳零九、威廉 等藝人於2025年6月起被起訴。

11月時，檢方展開第二波起訴行動，此次共起訴12人，其中包括藝人 修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉 及 廖允杰（小杰）等5人，檢方建請對這5人求處有期徒刑2年8月。檢方表示，這些藝人身為公眾人物，具有示範效應，其逃避兵役的行為「背離社會期待」。

