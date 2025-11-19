王大陸閃兵扯出一堆藝人 今當庭認罪求從輕量刑
【緯來新聞網】男星王大陸今年2月因曾找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，遭檢警逮捕，更引起後續分別於5月、10月的第二波、第三波搜索。新北地院今（18日）上午傳喚王大陸出庭，王大陸與律師走進法庭時，面對媒體提問不發一語，而他也當庭認罪，他的委任律師表示，王大陸後悔犯案，希望庭上能從輕量刑。
王大陸18日出庭當庭認罪。（圖／記者王人傑提供）
