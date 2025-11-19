王大陸閃兵案出庭11分鐘！認給主謀360萬「細節全說了」 他鞠躬道歉：無知之下犯錯
藝人王大陸涉嫌砸360萬元閃兵遭檢方起訴，但集團首腦陳志明供稱只收到260萬元。新北地院今天開庭傳喚王大陸，他劈頭就認罪，強調「我在無知之下犯了錯」並當庭鞠躬，「我誠摯向大家道歉」，法官問他到底給陳志明多少錢？他說交付300萬元現金，最後一筆則匯了60萬元，共360萬元。辯護人則求情說，他的犯罪動機不可取，但請法官考量他自白犯罪且已服役9個月，建請輕判易科罰金及宣告緩刑。法院庭訊只花11分鐘就結束。
法官一開庭就問王大陸是否承認犯罪？王大陸立刻站起來鞠躬道歉，「我承認犯罪，這次案件我在無知之下犯了錯，誠摯向大家道歉。」法官再問他，是否曾為此補辦身分證和健保卡？他也爽快承認。
法官又問，檢方起訴指他付了360萬元給陳志明，但陳志明供稱只收到260萬元，檢方起訴的金額是正確的嗎？
王大陸表示，360萬元是正確的，但他已經不記得確切是什麼時候付的，只記得是現金支付。他說，第一次和陳志明在台北市國父紀念館附近見面，他先給了30萬元現金，後來陳志明又說「要補到100萬元」，他補了70萬元現金。
王大陸說，陳志明後續又要他再付150萬元、66萬元，他和陳志明協商後打折，最後付200萬元現金。不過，陳志明在同年12月份又要求他匯款60萬元，他匯了，「只有這筆是匯款，其他都是現金，加起來就是360萬元」。
法官追問付錢地點，王大陸供稱，只有第一筆30萬是在國父紀念館附近給的，其他的現金，都是在他位於台北市仁愛路住處給的，當時只有他和陳志明單獨在場，沒有其他人看到。
其辯護律師曾益盛在法庭上表示，王大陸請人代看診，犯罪動機不可取，但是他犯後始終自白犯行，而且迄今當兵近9月，服役期間表現良好。曾益盛也解釋，當時王大陸會去申請補發健保卡和身分證，是因為他考量到3月就得入伍，又找不到陳志明，只好在2月申請補發。
曾益盛指出，由於王大陸坦承犯行，犯後態度良好，請法院判處易科罰金之刑及給予緩刑，他也希望法院能考量簡易判決處刑的可能性。
不過，由於第一波起訴的陳零九等藝人之前出庭認罪，希望法院能審酌改採簡易判決處刑並宣告緩刑，但公訴檢察官反對，認為不是每個人都坦承犯罪，堅持用通常程序處理，並表明不給緩刑。
承審法官考量前案狀況，當庭給了一個軟釘子，法官指有其他被告聲請王大陸當證人，未來仍會安排他出庭作證。法官訊後諭知候核辦，全案將改期開庭。
根據檢方調查，陳志明因為自身罹患高血壓免疫，開始做起指導閃兵的生意，他以憋氣影響血壓檢測或請槍手代掛血壓機、代看診的方式取得醫院開立重度高血壓，讓役男的兵役資料體位從「常備役」變成「免疫」。
檢方從陳志明的手機裡逮到18名藝人涉案，檢方共發動三波搜索，第一波起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石等10藝人，第二波起訴修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉及棒棒堂小杰（廖允杰）等5藝人。唐振剛、薛仕凌及阿達日前已向新北檢自首認罪。
新北地院之前傳喚第一波起訴的陳零九等9名藝人，他們全數認罪，今天則單獨傳喚王大陸。
更多太報報導
長沙人大當共諜「我現退役軍官6人淪陷」！要求兩岸戰爭遊說同僚「消極不抵抗」
演藝界大逃兵18人涉案！「肉粽頭」王大陸今出庭 檢察官恐具體求刑1年
國民法官「首例」大逆轉！他酒駕撞死人被判「沒收BMW」 三審撤銷發回法界有雜音
更多熱門影音：
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
其他人也在看
王大陸認罪了！為閃兵支付陳志明360萬 今當庭道歉請求輕判
即時中心／高睿鴻報導台灣演藝圈近日頻頻爆出「閃兵」醜聞，多名藝人涉嫌偽造文書、製造虛假病情規避兵役，如今隨著檢調追查，一件接著一件東窗事發。據悉，檢調從今（2025）年2月起，先從藝人王大陸身上，發現涉嫌逃兵證據；隨後查出主嫌陳志明，以販售偽造病歷、體檢資料等方式，助大批藝人規避兵役。對此，王大陸今（18）於新北地院開庭時選擇認罪，並且當庭起身、鞠躬致歉，宣稱自己「因為無知犯錯」，盼法官給予緩刑或易科罰金。民視 ・ 1 天前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
財產信託人已近20萬！安養信託規模破1500億 簽約費嚇到只要這金額
根據信託公會統計，截至2024年底，國內安養信託財產累計金額已達新臺幣1,579億元，年增率28%；受益人數突破19萬人，年增率26%，雙雙創歷史新高，顯示民眾對安養信託需求持續攀升。國泰世華銀行推出升級版「微型安養信託 2.0」。延續第一代「預開型、無門檻、簽約費最低僅999元」三大特色，讓民眾可先完成簽約，日後再交付資產，且給付啟動前免收管理費，確保資產專款專用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《社會》王大陸當庭鞠躬認罪喊「無知犯錯」 11分鐘開完閃兵庭
【時報-台北電】藝人王大陸涉找「閃兵集團」逃兵，今（18）日新北地方法院首度開庭審理，王大陸當庭鞠躬道歉認罪，表示是「因無知犯下的錯誤」，並稱他在國父紀念館附近與住所交付集團首腦陳志明300萬、再匯款60萬作為逃兵酬勞，辯護人則表示希望考量認罪、也已當兵9月，給予易科罰金，花11分鐘簡單開完準備庭。 檢方指控，王大陸為了躲避服兵役，以360萬作為逃兵的代價，將健保卡、身分證拿給陳志明代辦逃兵，由陳的手下李名宸冒名頂替就醫，偽造高血壓病歷，但因王大陸長年在境外、時間不易配合，加上陳志明因案入監告吹。王大陸另事後向戶籍地信義區戶政事務所與衛福部中央健康保險署台北業務組謊稱身分證與健保卡遺失辦理補發，被起訴偽造文書。 準備程序庭上，王大陸起立鞠躬向法官道歉認罪，稱「因無知犯下的錯誤」，表示他原先以30萬為代價，和陳志明在國父紀念館附近交錢，後來又在住所和陳志明以100萬再面交，又再以155萬、66萬談妥再給200萬，並在住所面交，最後又匯款60萬，共支付360萬元，付錢時都只有他和陳志明在場。 王大陸的辯護律師曾益盛表示，雖然找人代看診的犯罪動機不可行，但指出王大陸已當兵9月，申請健保卡和身時報資訊 ・ 1 天前
開庭11分鐘就結束！王大陸忘帶身分證 律師盼輕判
開庭11分鐘就結束！王大陸忘帶身分證 律師盼輕判EBC東森新聞 ・ 1 天前
脆特搜／捷運阿北突現「噴射嘔吐」！乘客下身遭波及嚇傻 北捷回應了
台北捷運驚傳嘔吐衝擊事件！一名網友昨（17）日晚間在 Threads 發文，分享自己在下班搭捷運時的恐怖經歷。他表示，一名坐在博愛座的中年男子突然「無預警噴射嘔吐」，嘔吐物瞬間灑滿車廂地板，甚至波及旁邊無辜乘客，讓全車乘客驚愕不已。原 PO 也氣憤指出，男子事後未向遭殃乘客道歉，行為引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 3 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
黃國昌被列被告 羅智強1句話警告民進黨
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌日前被週刊踢爆，以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，北檢將黃國昌列為貪污他字案被告。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 20 小時前
不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 新北市報導新北市樹林後火車站旁邊，一間眼鏡行前的階梯上，近日被人擺放將近20個「防鴿用塑膠尖刺板」，不少人看了很害怕，就怕踩到受傷，事後警方調查發現，是附近一名羅姓住戶所為，男子也坦承，因為不滿街友睡在這裡，有礙觀瞻，才會擅自擺放，全案函送新北地檢署偵辦。走著走著，地上怎麼有尖尖刺刺的釘子，近看不得了，階梯上放了一排又一排，這是「防鴿用塑膠尖刺板」，雖然是塑膠做，路過的人還是嚇壞了，過都不敢過，就怕一不小心就受傷，民眾以為是前方眼鏡行放置的，店家緊急澄清。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／爆料公社二社）11號，警方獲報到場，趕緊先把「防鴿用塑膠尖刺板」拔掉，事後發現是一名住在附近的37歲羅姓男子所為，原來他不滿這邊經常有街友逗留、坐在階梯上，或是睡覺，才氣得放置刺板放在路面，希望可以改善。樹林派出所副所長林東衍表示，經查，確認為一名37歲羅姓男子所為，其向警方表示，因不滿該址周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，遂擅自將尖刺板放置於路面。全案於警詢後依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。不滿街友逗留放「防鴿用塑膠尖刺板」（圖／民視新聞）男子希望可以改善車站附近環境，不要讓一堆街友停留在這邊，但他突發奇想放置尖刺板，也讓自己惹上麻煩。原文出處：不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！ 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 17 小時前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女買展示品遭店家拒爆糾紛 警到場勸離遭罵"矮冬瓜"
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名女子到旗津買果乾，卻跟店家起爭執，疑似出言辱罵店員，最後店家受不了，報警處理，沒想到女顧客越來越激動，還辱罵到場員警是矮冬瓜，差點遭逮捕。還好，女子行為沒有達妨害公務的程度，攤商也不願提出告訴，員警最後將女子勸離，化解糾紛。女子辱罵員警。（圖／翻攝畫面）女子情緒激動，當街大罵警察是矮冬瓜，員警一個上前，要將她逮捕。女子不斷飆罵矮冬瓜，到底為什麼這麼氣，事發在17號下午4點多，這名女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。不只攻擊員警矮冬瓜，還批評店員的穿著，跟員警大小聲，店家也超無奈。女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。（圖／翻攝畫面）水果乾店長曾小姐：「她來的時候說她要購買展示品，我有告知她我們展示品不能販售，我要拿新的產品給她，然後她就不要，後來她就一直辱罵我們，辱罵很難聽的字眼。」旗津分駐所副所長林照祥：「員警詢問後，攤商表示不願提出告訴，女子行為亦未達妨害公務之程度，故警方於現場將女子予以勸離。」攤商受不了女子情緒激動，硬要購買展示品，後來乾脆不賣給她，卻還遭她辱罵超過五分鐘，引起路人側目，她罵完店家、又罵警察，還好最後女子自行離開現場，因為如果再鬧下去，警方也得將她依妨害公務送辦了。原文出處：女買展示品遭店家婉拒爆糾紛 警到場勸離遭罵「矮冬瓜」 更多民視新聞報導「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴民視影音 ・ 22 小時前
越式洗髮店男對女按摩師"毛手毛腳" 業者PO網提醒同行
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義有男客人到一間越式洗髮店按摩，卻趁按摩過程中，對女按摩師毛手毛腳，伸手偷摸小腿，業者拍下證據，也當場將男客人趕出去，嗆明永不接待，事後把影片PO上網，提醒同行小心，避免又有女子被騷擾。男客人被趕出去，離開前竟還說「別的店可以，我以為這邊也可以」。（圖／翻攝畫面）越式洗髮店內，播放著音樂，男客人放鬆身心，但手卻開始不安分，撫摸按摩師的腿，這一幕被老闆娘給拍下。店家氣的當場下逐客令，沒想到男子離開前竟然丟下一句，別的店可以，我以為這邊也可以，讓老闆娘氣炸。洗髮店老闆娘：「他去別家店有這樣的騷擾行為，別家店可以接受，他以為我們家也能這麼接受，那他絕對不會是只有對我們家這樣，他還起來跟我說，不好意思，我下次不會了，我說下次我們也不會接他了。」按摩過程，竟然偷摸女按摩師，事發在嘉義市東區一間越式洗髮店，這名男子17號預約全身按摩，女員工露出為難表情，老闆娘一問才知道，對方前幾次消費，也對她毛手毛腳，但員工暫時選擇隱忍，直到這次男子再度上門，老闆娘特別注意他的舉動，果真抓到他又伸出鹹豬手。男子多次趁女員工幫他按摩時，伸手觸摸腿部。（圖／民視新聞）洗髮店老闆娘：「他這樣子趴著，然後他手是直接這樣抓，往後抓，因為我們都會站在兩側這邊，也有告誡她們講過說，事情發生馬上就要講，因為她們不好意思說，對於這種事情。」雖然被騷擾的女員工不願意報警，但店家把事情經過po上網，也是希望藉此提醒其他同行，不要再有人受害。原文出處：越式洗髮店男對女按摩師「毛手毛腳」 遭老闆攆出嗆：永不接待 更多民視新聞報導中配直播拍國小生遭法辦 北檢今不起訴：不符犯罪要件5藝人涉閃兵遭檢方求刑2年8月 律師分析：很明顯要他們進去關亂世用重典！民調曝「70%民眾挺鞭刑」 多數人認為詐騙刑責過輕民視影音 ・ 18 小時前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 1 天前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 16 小時前
SBL簽賭假球案 球星柯旻豪居核心地位一審判刑7年
前SBL裕隆隊球員柯旻豪等15人涉簽賭及打假球，不法所得逾2000萬元，檢方依違反運彩條例等罪嫌起訴。士林地方法院今天（17日）判處前球員吳季穎2年徒刑，緩刑5年；柯旻豪7年徒刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
潤寅案詐貸逾470億元 前調查官收賄500萬元掩飾罪行 判刑12年定讞
潤寅案詐貸逾向12家銀行詐貸逾新台幣470億元！檢調偵辦潤寅案查出潤寅負責人楊文虎的妻子王音之涉嫌行賄前調查官郭詩晃500萬元，掩飾罪行，不積極偵辦，以查無具體事證為由，將案件改列參考資料。一、二審均判郭詩晃有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴，全案定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
被控收錢幫質詢官員！黃國昌列貪污被告 北檢分案調查
民眾黨主席黃國昌被爆涉嫌以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部部長鄭銘謙。因有民眾向台北地檢署告發，北檢已分案，將黃國昌列貪污罪被告，近期將傳喚黃國昌說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前