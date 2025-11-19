王大陸閃兵案出庭11分鐘！認給主謀360萬「細節全說了」 他鞠躬道歉：無知之下犯錯

王大陸閃兵案開庭，離開時不發一語。李政龍攝

藝人王大陸涉嫌砸360萬元閃兵遭檢方起訴，但集團首腦陳志明供稱只收到260萬元。新北地院今天開庭傳喚王大陸，他劈頭就認罪，強調「我在無知之下犯了錯」並當庭鞠躬，「我誠摯向大家道歉」，法官問他到底給陳志明多少錢？他說交付300萬元現金，最後一筆則匯了60萬元，共360萬元。辯護人則求情說，他的犯罪動機不可取，但請法官考量他自白犯罪且已服役9個月，建請輕判易科罰金及宣告緩刑。法院庭訊只花11分鐘就結束。

法官一開庭就問王大陸是否承認犯罪？王大陸立刻站起來鞠躬道歉，「我承認犯罪，這次案件我在無知之下犯了錯，誠摯向大家道歉。」法官再問他，是否曾為此補辦身分證和健保卡？他也爽快承認。

王大陸閃兵案開庭，離開時眼神空洞。李政龍攝

法官又問，檢方起訴指他付了360萬元給陳志明，但陳志明供稱只收到260萬元，檢方起訴的金額是正確的嗎？

王大陸表示，360萬元是正確的，但他已經不記得確切是什麼時候付的，只記得是現金支付。他說，第一次和陳志明在台北市國父紀念館附近見面，他先給了30萬元現金，後來陳志明又說「要補到100萬元」，他補了70萬元現金。

王大陸說，陳志明後續又要他再付150萬元、66萬元，他和陳志明協商後打折，最後付200萬元現金。不過，陳志明在同年12月份又要求他匯款60萬元，他匯了，「只有這筆是匯款，其他都是現金，加起來就是360萬元」。

法官追問付錢地點，王大陸供稱，只有第一筆30萬是在國父紀念館附近給的，其他的現金，都是在他位於台北市仁愛路住處給的，當時只有他和陳志明單獨在場，沒有其他人看到。

其辯護律師曾益盛在法庭上表示，王大陸請人代看診，犯罪動機不可取，但是他犯後始終自白犯行，而且迄今當兵近9月，服役期間表現良好。曾益盛也解釋，當時王大陸會去申請補發健保卡和身分證，是因為他考量到3月就得入伍，又找不到陳志明，只好在2月申請補發。

曾益盛指出，由於王大陸坦承犯行，犯後態度良好，請法院判處易科罰金之刑及給予緩刑，他也希望法院能考量簡易判決處刑的可能性。

不過，由於第一波起訴的陳零九等藝人之前出庭認罪，希望法院能審酌改採簡易判決處刑並宣告緩刑，但公訴檢察官反對，認為不是每個人都坦承犯罪，堅持用通常程序處理，並表明不給緩刑。

承審法官考量前案狀況，當庭給了一個軟釘子，法官指有其他被告聲請王大陸當證人，未來仍會安排他出庭作證。法官訊後諭知候核辦，全案將改期開庭。

王大陸為閃兵案撐傘出庭。李政龍攝

根據檢方調查，陳志明因為自身罹患高血壓免疫，開始做起指導閃兵的生意，他以憋氣影響血壓檢測或請槍手代掛血壓機、代看診的方式取得醫院開立重度高血壓，讓役男的兵役資料體位從「常備役」變成「免疫」。

檢方從陳志明的手機裡逮到18名藝人涉案，檢方共發動三波搜索，第一波起訴王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石等10藝人，第二波起訴修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉及棒棒堂小杰（廖允杰）等5藝人。唐振剛、薛仕凌及阿達日前已向新北檢自首認罪。

新北地院之前傳喚第一波起訴的陳零九等9名藝人，他們全數認罪，今天則單獨傳喚王大陸。

