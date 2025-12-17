王大陸閃兵案外案再開庭 刑大隊長查個資後「邀功對象」曝光...竟是議員

王大陸因閃兵案衍生的個資法案件今日再度開庭審理。呂健豪攝

藝人王大陸閃兵案衍生的《個資法》案件，新北地院今（17日）開庭審理進行證人交互詰問，除王大陸、王的女友闕沐軒外，另3名被告包括前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮、車商富二代游翔閔及綽號「小阿俊」的四海幫堂主陳子俊等人，也以證人身分到庭，但受限於時間關係，今日王、闕2人在庭上並未被訊問，不過有關劉居榮查了個資後，向游翔閔邀功，「記得請楊老闆跟老闆（大隊長）說」，而「楊老闆」就是現任國民黨台北市議員楊植斗。

今日上午先由檢察官詰問當時替王大陸製作筆錄的時任北市刑大內勤小隊長林建甫，林以證人身分釐清游翔閔帶王大陸前往刑大報案、製作筆錄的過程。林建甫證稱，今年2月13日下午，時任代理隊長劉居榮帶著游翔閔、王大陸到辦公室，請他協助了解案情、製作筆錄，並表示是長官交辦的案件，且已知嫌犯是誰，後續會提供相關資料。

替王大陸查個資的前北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，今以證人身分到庭。呂健豪攝

林男證稱，透過劉居榮提供的微信帳號、LINE主頁截圖及匯款帳號等，才查出王大陸所稱的「黑哥」即為陳志明，但又因王匯款的帳號持有人並非陳志明，才又透過警政知識聯網查出，帳號持有人與陳志明為兄弟關係，並給王大陸指認，但並未傳送任何文件給對方。

而帶王大陸去找劉居榮報案的游翔閔則指出，因家中經營車行關係認識劉男，後來在王告知遭騙錢不知怎麼辦時，才請去找劉男幫忙，起初並不知道這筆錢跟閃兵案有關，是到了刑大報案時，大家聊天後他才大略知道，但後續王、劉自行洽談，他在旁處理個人工作上的事情，因此對於過程並沒有特別關注。

帶王大陸去找劉居榮報案的車商富二代游翔閔庭後再友人陪同下離開。呂健豪攝

至於游男曾在檢方偵訊過程中提到，因劉男沒有王大陸的LINE，所以請他轉傳陳男個資給王，法官也質疑，當下3人同處在相同空間，為何還要用手機傳送資料等，游男皆辯稱，因為自己不是當事人，所以收到資料後，「下意識」就直接傳給當事人王大陸。

而檢察官詢問，劉居榮傳送個資後，是否有向其邀功？游男表示，並沒有邀功，劉男只稱讚自己很專業，但根據檢方提示的證據，在2人對話紀錄中，劉除表示「沒給你漏氣」、「專業吧」還提到「叫楊老闆記得跟我老闆（大隊長）說」。

據游男表示，「楊老闆」即為現任台北市議員楊植斗，因為事前楊植斗曾致電刑大大隊長盧俊宏，請對方幫忙關心此案，這個說法也與林姓小隊長證稱「劉男說此案為長官交辦」相符。



