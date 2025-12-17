王大陸閃兵案意外扯出藍營民代介入 楊植斗：僅提供一般市民服務

即時中心／林韋慈報導

藝人王大陸涉花360萬元買通「閃兵集團」主嫌陳志明，卻因對方入獄無法聯繫，懷疑陳收錢沒辦事，找上好友車商小開游翔閔想解決此事；游則透過刑警劉居榮查詢陳志明個資後，事後向游翔閔表示「沒給你漏氣」還提到「叫楊老闆（楊植斗）記得跟我老闆（大隊長）說」。新北地方法院今（17）日對此事件個資法案開庭。國民黨市議員楊植斗也回應，王大陸陳情希望被詐騙一事不被透露給媒體，他僅提供一般市民服務。





楊植斗今（17）日回應表示，王大陸曾向他陳情，希望自己受詐騙一事不要曝光於媒體，他僅對此案表示關切，並提醒警方保護偵辦中案件的隱私。楊植斗指出，王大陸在閃兵案調查前，曾透過選民向他反映，表示準備以受害人身份報案，但不希望此事被媒體報導，因為他認為被詐騙是一件丟臉的事。

他續指，過去一年來，政治人物及公眾人物的案件常透過司法系統外洩，成為八卦新聞，因此王大陸的陳情合理，他致電市刑大，請警方依法保障報案人的隱私，確保一切合法合規。

楊植斗最後強調，政治人物接受陳情就如同醫生救人，不會問身分高低，只要陳情合理就會盡力協助，辦公室與電話都是公開的，每個人都可以找他服務，不需要去移花接木，好像用特權去關說案件一樣，提醒保護偵辦中案件的隱私，本來就是正確的事。

