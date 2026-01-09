王大陸閃兵涉偷查個資！攜手正妹女友出庭作證 對話曝他甜稱對方「小木頭」

藝人王大陸為個資法案出庭作證。侯柏青攝。



王大陸砸360萬閃兵，衍生偷查首腦及幫直播主女友闕沐軒討債的個資案外案，導致他和闕沐軒、時任台北市刑大代理隊長劉居榮及車商好友游翔閔都被起訴。新北地院今天傳喚王大陸、闕女作證，由於王大陸開設「失去的！一定要討回來」群組教唆游男幫忙，群組對話意外爆出王大陸私下暱稱女友「小木頭」。闕女作證時則說，找人幫忙是因為「不想親自出面」，她幫忙撇清說，「王大陸沒介入」。

王大陸涉嫌個資法案開庭，爆出他以「小木頭」暱稱女友闕沐軒。侯柏青攝。

檢方查出，王大陸當初為了閃兵，狠砸360萬元給綽號「黑哥」的犯罪集團首腦陳志明，但他發現對方拿錢不辦事，急著找出對方身分，遂透過游男找上時任市刑大偵三隊代理隊長劉居榮協助查個資。游男去（2025）年2月13日下午3時34分帶王大陸前往市刑大偵三隊，劉居榮以「協助北投分局偵辦員警洩密案」藉口查個資。

廣告 廣告

游男用微信傳送陳志明的個資截圖給在場的王大陸，還撂話「360萬拿回來」、「之後你再找別的人處理」。王大陸察覺，自己百般尋找的陳男2/6已經入獄，他在報案後隔天（2/14）用微信告知2名友人「TangPePe」、「Leo」說，「我找到人了，他進去關了」、「他2/6才進去，所以他就是很有問題，而且我查到他3代都一堆前科進去，我先提告，不還錢，找他全家」。

此外，王大陸女友闕沐軒遭男子潘俊宇詐騙400餘萬，潘男入獄後未賠償，闕沐軒也透過王大陸找游翔閔協助，游男委託綽號「小阿俊」的四海幫海鷹堂堂主陳子俊幫忙，透過男子陳柏均等人拿到潘家個資並討債。檢方依個資法等罪名起訴王大陸等人。

前北市刑大代理小隊長劉居榮涉幫王大陸查個資遭起訴。侯柏青攝。

王大陸對細節多稱「忘了」

新北地院今天一併傳喚王大陸、闕沐軒作證，兩人一前一後進入法庭作證，面對媒體均不願發言。

王大陸今天說，他和游翔閔認識超過5年，彼此很熟，當時他（因閃兵案）覺得被微信暱稱「黑哥」的首腦詐騙，游男因此帶他去市刑大找劉居榮報案。檢方問他是否記得去年2/13下午找劉居榮的細節，王大陸多稱「忘了」，檢察官狐疑地說，「情人節（2/14）前一天的事情你都沒印象嗎？」王大陸想不通，當場反過來問檢察官「我需要記得情人節發生什麼事嗎？」

王大陸說，當天市刑大有警察幫他做筆錄，他因此對綽號「黑哥」陳志明提告，還提供匯款紀錄、LINE照片首頁等資料給警方。檢方則質疑，「左筆錄前你就知道『黑哥』就是陳志明了吧？你怎麼會知道他的真實姓名？」王大陸想了一下說，不記得是劉居榮跟他講的，還是承辦警員講的。

檢方逼問說，游翔閔是不是在他做筆錄前就把陳志明的個資查詢截圖傳給他？王大陸堅稱，當時他在做筆錄，根本沒看手機，離開時才發現游翔閔傳截圖給他。檢方質疑，警方根本還沒查，筆錄裡為什麼直接會有陳志明的身分個資？王大陸強調，警方當時應該有提供照片供他指認，但因為他「很少做筆錄」所以不記得了。

劉居榮的委任律師則問他，有聽到劉居榮跟他說「陳志明入監嗎？」王大陸則表示，好像有，但他隨後有說，他其實不記得是誰跟他講的。

審判長則質疑王大陸，在做筆錄前是否就知道陳志明的資料？是否經由警方查詢才知道「黑哥」就是陳志明？王大陸堅稱，在報案前只有「黑哥」的照片和ID，不曉得他的真實姓名和住處，當天做完筆錄以後，才知道騙他的人就是陳志明，而且已經入監，但他真的忘了是那一個警察跟他講的。

劉居榮則當庭解釋，當天警方分析資料，王大陸當時想報案，他查資料時發現陳志明入監了，認為不一定是陳志明詐騙他的，才會告知王大陸對方已經在2/6入監。

王大陸由3名律師陪同，大陣仗出庭。侯柏青攝。

闕沐軒被問到王大陸是否暱稱她「小木頭」，不發一語。侯柏青攝。

群組曝光他暱稱女友「小木頭」

隨後輪到闕沐軒作證，她強調，當時因為被男子潘俊榮詐騙，王大陸才拉了「失去的？一定要來拿回」3人群組，介紹游翔閔協助處理，但王大陸並沒有進行後續協助。「失去的？一定要來拿回」3人群組對話在法庭曝光，王大陸在群組中告訴游翔閔「能拿回多少？怎麼算？你要跟『小木頭』說一下」。

檢方詢問「小木頭」在指誰？闕沐軒尷尬地說「就是我」，兩人之間的小綽號因而曝光。但闕沐軒堅稱，她只是想確認能不能找到潘俊榮本人，她提供了含有潘俊榮地址的判決書給游翔閔，還特地彌封起來，游翔閔告訴她「會拿給潘俊榮本人看」。

審判長則問她，創立群組的目的是要追究潘男騙錢的事情嗎？闕沐軒點頭，審判長又問，她到底提供了那些潘男的資訊？闕沐軒說，她手上只有判決書地址，她知道潘男入監了，但不確定他出獄了沒。審判長狐疑地說，為什麼不自己去找潘男，一定要創群組？闕沐軒說，「我只是不想本人親自去找他。」

而游翔閔事後傳送潘男家人的個資截圖和字條給闕沐軒，闕女則說，游男只是要請她確認這些人是不是潘男的家屬，她沒問過游男為什麼要傳這些截圖，游也傳了字條表示已經問過潘男本人。她堅稱王大陸沒有介入處理這件事情。

闕女作證完畢後，王大陸的委任律師則說，王大陸只是因為闕沐軒和游翔閔沒有聯絡方式，才創立群組，他根本沒叫游翔閔去找潘男家人的資料，兩人沒有犯意聯絡，王大陸沒涉案。

更多太報報導

病患呼吸器脫落、嘴唇發黑！照服員沒發現「灌食釀死」 三總要連帶賠224萬

為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑

辜仲諒「澄清湖大樓」背信案一審判7年8月 二審裁定延長境管、科技監控8月