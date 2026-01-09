王大陸閃兵牽出肉粽串出庭！他脫口「這1句」抖出實話…律師氣摔筆

社會中心／綜合報導

藝人王大陸涉入逃兵風波，指控逃兵集團首腦陳志明收取360萬元卻未履行承諾，因而透過友人、被稱為「小開」的游翔閔牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，涉嫌違法查詢陳男個資。新北地方法院今（9日）下午2時30分就相關個資案再度開庭，進行交叉詰問。庭訊過程中，檢察官針對關鍵細節詢問時，王大陸多次以「忘記了」回應，庭內也意外出現插曲，曾任台北市刑大警官的劉居榮，在審判長提問時突然脫口表示「是我查的」，遭律師團緊急制止。

王大陸去年遭爆涉嫌花360萬偽造病歷閃兵，意外扯出案外案。（圖／民視新聞）

根據《鏡報新聞網》報導，王大陸今日出庭時表示，自己因遭陳志明詐騙約360萬元，透過相識5年多的友人游翔閔牽線，向時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮報案。他供稱，當時確信自己受騙，才會前往警局製作筆錄，並提交匯款紀錄、LINE對話及微信截圖，也是在那時才得知「黑哥」真實身分為陳志明。不過隨後又改口稱，已記不清個資究竟是誰提供，「細節真的忘了」。

檢方當庭出示證據指出，筆錄時間為2月13日16時30分，但同日下午16時10分，游翔閔就已傳送陳志明完整個資給王大陸，質疑他「是否尚未做完筆錄，就已知陳志明真實身分」。王大陸則回應，自己是當天下午5點多離開後才看手機，實際收到訊息時間「沒有印象」。

檢方進一步追問，王大陸是否曾看到劉居榮使用公務電腦查詢相關資料，王仍以「忘記了」回應。不過檢方指出，王大陸曾於2月14日下午傳訊息給友人，內容提及「他2/6就入監了」，而劉居榮與同事邱彥甫的對話紀錄，也顯示曾查詢陳志明的入監狀況。

時任北市刑大代理隊長劉居榮。（圖／民視新聞）





在劉居榮辯護律師吳凱玲的詰問下，王大陸坦承「有聽說過陳志明在監」，但強調不清楚消息來源，也否認曾承諾給予游翔閔任何好處。審判長最後再度確認，王大陸在製作筆錄前究竟掌握多少關於「黑哥」的資訊？王表示，當時僅有對方照片，對方曾自稱住在宜蘭，其餘資料皆是在警局才得知，並稱「當天才知道他已經入監」，至於是誰告知，「真的想不起來」。

庭訊尾聲，審判長詢問劉居榮是否仍有補充，劉突然表示「我查的」當時是自己分析案件資料後，查到陳志明已於2月6日入監，才會進一步研判是否涉及詐騙，話音剛落便引發律師團緊急制止。詰問結束後，劉居榮與律師團率先離庭，吳凱玲在庭外一度摔紙筆。

