王大陸閃兵「搞倒33人」 她挖「2戰績」虧：功在國家！

藝人王大陸被抓包砸360萬試圖以「病歷造假」方式閃兵，沒想到案件被深挖後，竟意外扯出一連串台灣藝人閃兵大隊，其中包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等多位明星，震驚演藝圈。國防部日前宣布，將針對免役、替代役體位標準來修正，提高替代役BMI、身高、高血壓等免役門檻。對此，財經網紅胡采蘋發文，大讚國防部修正免役規定，笑喊「王大陸一人搞倒33人」、「功在國家，必須申請忠烈祠」。





王大陸閃兵「搞倒33人」害團滅！她虧「功在國家」網笑瘋：滿滿大平台

王大陸（左）閃兵牽扯出多位藝人，財經網美（右）笑虧「功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士」。（圖／民視新聞、翻攝自臉書@Emmy追劇時間）

財經網紅胡采蘋昨（14日）在臉書發文，先是感恩讚嘆國防部修改免役規定，表示王大陸1人閃兵「搞倒33人」，還牽扯出不少藝人「跑出來自首偽造病歷」。她指出，王大陸不僅「戰績接近40人」，還憑一人之力改變了台灣兵役制度，導致免役標準、體檢流程變嚴格。因此，她忍不住笑虧「（王大陸）根本2025年度藝人，功在國家，必須申請忠烈祠。國防部應嚴肅考慮獎勵有功戰士（誤）」。

貼文一出，網友留言狠酸「王大陸的一小步，是國軍前進的一大步，真的該頒獎了！」、「原來大家都錯怪他了」、「大陸尋奇真的功不可沒」、「王大陸應該要列入史冊」、「真是滿滿的大平台呢……」、「貢獻出一整個閃兵大平台」、「總統應該頒發褒揚令還是什麼勳章的給王大陸！」、「謝謝大平台」、「提升戰力有功」、「應該再加一條：逃兵被捕須罰當10年兵」、「王大陸真是用心良苦」、「王大陸條款～名留史冊」、「護國有功，國防部要不要頒個榮譽獎章給他」。

