王大陸開庭新造型超蝦趴！庭上神回3字連法官都笑了

藝人王大陸因捲入「藝人閃兵案」演藝事業全停擺，還因幫女友闕沐軒追討詐騙債務，涉嫌找了四海幫堂主「小阿俊」幫忙查個資，捲入個資官司，並在昨（21）日現身新北地院，這次剪了一顆短髮，以極為清爽的造型亮相。而在庭訊過程中，他卻突然脫口「這3字」，瞬間讓法庭充滿笑聲，意外成為討論話題。

王大陸及短髮造型亮相！法庭上神回「這3字」





王大陸昨（21）日以一身黑造型、戴口罩走進新北地院，有別於以往戴帽子的造型，這次則拿下帽子，以極短髮亮相，但此次開庭並非針對閃兵案，而是因為幫女友討債查個資，所陷入的另一起個資官司。根據《自由時報》報導，法官在開庭時詢問王大陸職業，目前正服替代役的他，當場以「當兵啊！」三字神回，隨後補充說道，雖過去從事演藝事業，但自己目前正履行兵役義務。

王大陸閃兵再開庭「新造型」成全場最帥！庭上「神回這3字」連法官都笑了

法官在開庭時詢問王大陸職業，目前正服替代役的他，當場以「當兵啊！」三字神回。（圖／民視新聞網）





女友等三年拿嘸賠償！澄清未要求非法討債





由於藝人身分與軍人現況的強烈對比，法庭也瞬間充滿笑聲，讓這場庭訊在嚴肅的法律攻防外，意外多了一段輕鬆的互動插曲。另外，針對案情，王大陸女友闕沐軒表示，過去曾被潘姓男子詐騙400萬元，雖然事後雙方有和解，但對方只願意賠240餘萬元，遲遲等了3年仍沒拿到賠償，因此才透過游姓男子幫忙，但強調「從未要求向潘男家屬討債」。

王大陸閃兵再開庭「新造型」成全場最帥！庭上「神回這3字」連法官都笑了

王大陸女友闕沐軒表示，過去曾被潘姓男子詐騙400萬元，雖然事後雙方有和解，但等了3年仍沒拿到賠償。（圖／民視新聞網）





王大陸庭上喊冤！自稱「也是受害者」





王大陸於庭上喊冤辯稱，當時創微信群組，是為了方便讓他們聯繫上，後續沒有參與女友和游姓男子的討論，另外他在群組說「黑哥找到了」只是提醒，並沒有指示游搜集潘姓男子個資，律師也強調，王大陸唯一做的事就是創群組而已，沒有指示查個資。

王大陸閃兵再開庭「新造型」成全場最帥！庭上「神回這3字」連法官都笑了

王大陸庭上喊冤，自稱也是詐騙案受害者。（圖／民視新聞網）





王大陸於庭上喊冤辯稱，自己同樣是詐騙案受害者，自認遭「閃兵集團」首腦陳男蒙騙，事後報警才驚覺對方早已入獄。他解釋，當初在群組提醒友人「黑哥去關了」，目的是擔心朋友白忙一場，並非出於不法意圖，且文中也未指名道姓說是陳男。庭訊中，王大陸與闕沐軒始終堅持無罪答辯；反觀游姓男子與另一名陳男則當庭認罪，並向法官爭取輕判或緩刑機會，目前合議庭宣告辯論終結，全案將在今（2026）年4月22日上午11點正式宣判。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

