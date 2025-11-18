王大陸360萬盤子價閃兵還殺過價 出庭忘帶身分證獲天兵認證

王大陸天兵行徑讓網友哭笑不得。（鏡新聞）

藝人王大陸因涉嫌偷查個資案，牽扯出規模龐大的閃兵案，目前至少18位男星捲入，且他斥資360萬元企圖逃避兵役，不僅沒成功仍要服役，還因涉犯偽造文書罪遭求刑1年。王大陸今天（18日）出庭時，因出門太趕忘記帶身分證，庭訊時又突然起身懺悔「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪」，卻遭審判長制止，要求盡快坐下開庭，加上之前一些無厘頭行為，被網友笑評「天兵也算一種兵吧」。

王大陸這起牽涉多人的閃兵案，起於他搭乘Uber時「不會開特斯拉車門」，與司機發生衝突，之後懷恨在心，進而教唆友人毆打司機；檢警因此案查扣他的手機，意外發現他涉及找閃兵集團偽造病歷，藉此逃避兵役，之後又從閃兵集團循線查到陳零九、坤達、修杰楷、陳柏霖等大咖藝人皆涉案，成為「憑一己之力掀翻演藝圈的辣個男人」。

廣告 廣告

王大陸今天出庭又凸槌忘記帶身分證，讓網友忍不住「笑哭」，還翻出他過去天兵事蹟，包括缺席合作女星簡廷芮的婚禮，理由是「記錯時間」，少根筋表現讓網友嘲諷「適合當諧星」、「他腦袋是不是真的不太好」、「笑死」。

另外，王大陸供稱付出360萬，拜託閃兵集團主謀陳志明幫他逃兵，之後多位藝人被查出涉案，陳柏霖、修杰楷分別僅以10萬及15萬元閃兵，驚人價差讓王大陸成為本案最傻肥羊；而陳志明供稱只收260萬，兩人供詞相差100萬元，王大陸表示款項共分5次給付，第一筆30萬元現金，是在國父紀念館附近面交，之後陳說要加70萬補到100萬，他第二次在仁愛路住家面交70萬，之後陳又再要150萬跟66萬，他殺價到200萬，一樣在仁愛路住家面交，最後一筆則是在去年12月匯款60萬，確實付出360萬。





更多《鏡新聞》報導

「叫員工X館嫂」重掀3公分傳說 館長瘋狂澄清：真的沒有陽痿

擊落17星！薛仕凌自首閃兵30萬交保 王大陸一己之力掀翻演藝圈

主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡