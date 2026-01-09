王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發

即時中心／林韋慈報導

藝人王大陸捲入閃兵案後，再爆出為替女友闕沐軒討400萬元債務，透過黑道關係找上北市刑大時任代理隊長劉居榮，涉嫌非法查詢個資。新北地院今（9）日下午2時30分就偷查個資案第4度開庭，王大陸與女友在律師陪同下先後抵達法院，面對媒體提問均未回應，快步進入法院。

檢方指出，王大陸為協助直播主女友闕沐軒討回遭詐騙的400多萬元，透過友人管道找人查詢個資，王、闕兩人因此被依偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌起訴。今日下午2時許，王大陸、闕沐軒，以及時任北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮，分別以被告或證人身分出庭。

王大陸閃兵案曝光後，因不滿閃兵集團主嫌陳志明未妥善處理相關事宜，轉而向富二代友人游翔閔求助。游於今年2月13日聯繫與其交情密切、當時擔任北市刑大偵查隊代理隊長的劉居榮，並於當天下午帶著王大陸前往刑大。檢方指出，劉居榮為查詢陳志明的個資，登入警政「智慧分析決策支援系統」，並在查詢用途欄填寫「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，隨後查得陳男詳細個人資料，再以手機拍照傳給游翔閔。

檢警進一步追查發現，闕沐軒先前在直播中遭潘姓男子詐騙400多萬元，潘男雖已入監服刑，卻未賠償損失。王大陸因此再次透過游翔閔尋求管道，希望找到潘男家人討債。游隨後委託四海幫堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊，再由另一名陳姓男子「購買個資」，最終以1500元代價取得潘男家屬的個人資料，並回報給王、闕兩人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

