王奕翔帶＆TEAM返鄉 化身中文小老師

日本人氣男團＆TEAM受邀擔任除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》海外嘉賓，1月31日於台北小巨蛋錄製前出席記者會。台灣成員NICHOLAS（王奕翔）第3度率團返鄉，雖然「9缺2」，成員EJ與K因有其他行程未能同行，他仍表示「我們7個人也不會輸」。

回到主場的王奕翔昨化身中文小老師，帶領成員向觀眾拜年「新年快樂，恭喜發財，心想事成，馬年行大運」。談到台灣美食，王奕翔透露，去年辦專場已帶成員吃遍，唯獨「台式早餐」還未完整體驗，特別推薦蛋餅、鐵板麵與蘑菇麵，也分享他特別愛吃貢丸，因此每年的年夜飯一定會有媽媽煮的貢丸湯，笑說很想再邀成員們到家裡作客。

至於難忘的過年回憶，王奕翔曝小時候需表演才藝才能拿紅包，金額隨機抽取，曾因認真跳舞卻抽到較少紅包而當場大哭；HARUA也同樣為了紅包相當拚命，會去很多不太熟的親戚家拜年，「但我好像只是笑了一下就有了。」王奕翔立刻誇：「因為HARUA真的太可愛了。」

另一組受邀擔任演出嘉賓的King & Prince，首度以團體身分訪台，永瀨廉憶起去年4月隻身來台辦見面會，對粉絲熱情大開眼界，不論他做什麼，粉絲都會大聲尖叫，很開心終於能與高橋海人一起與台粉見面；高橋海人則形容這趟行程「像觀光旅行」，美食與街景都讓他驚喜，前一晚還先去逛夜市品嘗地瓜球，直呼「非常好吃」。

永瀨廉剛滿27歲，先前大阪演唱會上被全場粉絲驚喜慶生，他開心表示：「會是很幸福的一年。」談到巡演來台的可能性，他希望能實現，並稱未來若有機會當導演，不排除來台取景，「夜市的氛圍很熱鬧，台灣也有很多漂亮的地方，很適合拍攝描寫人性的電影。」