王奕翔想帶成員吃「台式早餐」 當成員小老師羞認：我中文也不好

【緯來新聞網】日本人氣團體&TEAM來台參加台視《紅白》演出，今（31日）記者會上，台灣成員NICHOLAS王奕翔回到家鄉演出直呼開心，更喊話希望能有機會帶成員一起去體驗「台式早餐店」，「想帶成員們去吃鐵板麵跟蛋餅，我很喜歡媽媽煮的貢丸湯，也很想帶成員們去家裡吃。」

&TEAM來台參加台視《紅白》演出，台灣成員王奕翔回到家鄉演出直呼開心。（圖／陳明中攝）

&TEAM今以中文祝大家「新年快樂、恭喜發財」，王奕翔則補充：「心想事成，馬年行大運。」成員們平時都跟著王奕翔一起學中文，今在記者會上也各自大秀中文PK，MAKI、YUMA再次大喊「南港展覽館」比拼誰的發音更好；TAKI則是笑喊：「請幫幫我」，被揪出這是去年在演唱會上就講過的中文，讓TAKI求饒「我只會這個」，逗笑全場。王奕翔則笑說平時都會教成員中文，大讚MAKI最有中文天賦，不過他也謙虛喊：「但中文真的是很難，連我自己都講不好了。」真心話讓全場笑翻。



&TEAM去年來台舉辦演唱會，王奕翔帶成員到家裡吃媽媽煮的美食，被問到家中過年愛吃的年菜，他立刻推薦媽媽煮的貢丸湯，「我很喜歡貢丸，媽媽都會煮貢丸湯，這次也想帶成員們回家吃媽媽煮的菜。」他還表示日本、韓國都沒有早餐店，有機會的話也想帶成員去體驗「台式早餐」，相信成員們一定會喜歡蘑菇鐵板麵。MAKI跟JO則說，上次來台吃牛肉麵十分難忘，MAKI更用中文大喊：「牛肉麵真的好吃！」YUMA則說上次沒機會吃到，「這次一定要吃！」



被問到過年難忘的回憶，王奕翔表示小時候過年抽紅包，只要表演就能先抽，他害羞表示：「那是很小的時候，有一次我很有自信表演了跳舞，結果先抽，抽到金額小的紅包，就忍不住哭出來了，大家都在安慰我。」HARUA則笑說，小時候常去不認識的親戚家拜年，「拜年拿完紅包我就走了。」王奕翔則笑著補充：「HARUA長得那麼可愛，長得太可愛，如果我姪子都長得這麼可愛，什麼都不用做，就給他塞了（紅包）了。」

這次&TEAM成員僅有7人來台，K、EJ則因行程因素未能來台，FUMA表示：「雖然今天不是9名成員全員到齊，是7個人，但我們會加油的。」王奕翔則預告這次參加《紅白》有「有秘密任務」，讓粉絲都相當期待。

&TEAM來台參加台視《紅白》演出。（圖／陳明中攝）

&TEAM王奕翔喊話想帶成員去吃台式早餐。（圖／陳明中攝）

&TEAM MAKI大讚牛肉麵好吃。（圖／陳明中攝）

&TEAM TAKI秀中文喊「請幫幫我」，逗笑全場。（圖／陳明中攝）

&TEAM HARUA招認小時候常去親戚家騙紅包。（圖／陳明中攝）

&TEAM王奕翔想帶成員吃貢丸湯。（圖／陳明中攝）

&TEAM王奕翔（中）預告參加紅白有神秘任務。（圖／陳明中攝）

