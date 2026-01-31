王奕翔想帶＆TEAM吃台式早餐 自曝「拿紅包大哭往事」
日本人氣男團＆TEAM受邀擔任春節除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》海外嘉賓，今（31日）晚間節目錄製前夕出席記者會，台灣成員NICHOLAS（本名王奕翔）開心能夠第三度率團返鄉開唱，更是他們第一次參與台灣節目，雖然很可惜EJ與K缺席，「但我們也會全力以赴，7個人也不會輸的，會盡力帶來好的表演」，並預告會準備很多精彩表演，「裡面很多小巧思，還有秘密任務，敬請期待」，FUMA也表示，雖然今天不是全員到齊，但能來到NICHOLAS出生的地方演出依舊感到很榮幸，「雖然我們有很多粉絲，但也有很多人不認識我們」，希望能把＆TEAM的魅力展現給大家看。
回到「主場」的王奕翔，不僅貼心幫忙遞麥克風、道具，也協助成員們補充回答，還即席化身中文小老師，帶著成員一起向觀眾拜年：「新年快樂，恭喜發財。」也不忘自己加碼祝福：「心想事成，馬年行大運。」隨後更率領全員對鏡頭唸出播出資訊：「2月16日要看我們的表演喔！」到教成員說中文，王奕翔大讚MAKI的中文發音最好，曾小唱一段中文歌送給粉絲，但仍忍不住自嘲：「大家其實都很努力，你們也知道中文真的很難，連我自己都不敢說講得很好，也沒辦法要求他們。」成員們也輪流分享最熟悉的中文詞彙，FUMA選了「地方」、JO是「新的一年」，MAKI與YUMA則現場比拚誰能把「南港展覽館」說得最標準，TAKI笑說自己只會「請幫幫我」，還被王奕翔爆料：「他也很愛講左邊、右邊。」
去年＆TEAM在台舉辦專場演唱會時，王奕翔曾化身東道主，帶著成員們回家吃家常菜，他笑說，台灣好吃的美食幾乎都已經帶大家吃遍，唯一可能還沒完整體驗的是「台式早餐」，「因為在日本、韓國沒有這樣的早餐文化，但他們其實都不挑食，蛋餅、鐵板麵應該都會很喜歡，我覺得他們最愛的會是蘑菇麵、黑胡椒麵，雖然之前吃過類似的，但還是想推薦我們家鄉特別的味道。」他也分享自己特別愛吃貢丸，因此每年年夜飯一定會有媽媽煮的貢丸湯，笑說很想再邀成員們到家裡作客。FUMA則難忘上次王奕翔推薦的雞排，直呼「好吃到我可以一直吃下去」，這次來台也想再回味，HARUA與JO透露昨晚已相約去吃麻辣燙，MAKI則把握機會秀中文，大讚：「牛肉麵真的好吃。」
聊到過年回憶，王奕翔分享，小時候必須表演才藝才能拿紅包，但因為紅包金額是隨機抽取，「先表演不一定拿到最多。」他回憶，有一次為了拿紅包別努力跳舞，當時甚至還沒正式學舞，「所以練習了一段時間才跳給家人看」，結果卻抽到金額較少的紅包，忍不住當場大哭，讓家人趕緊安慰。HARUA也笑說，小時候為了紅包相當拼命，會跑去很多不太熟的親戚家拜年，「拿了紅包就離開。」被問到是否也需要才藝表演，他笑答：「我好像只是笑了一下就有了。」王奕翔立刻接話誇讚：「那是因為HARUA真的太可愛了，如果我姪子長那樣，什麼都不用做，我也會直接給紅包。」
至於每次在後台待機室如何打發時間，王奕翔透露，成員們最常玩的是畫畫接龍，並笑稱YUMA、MAKI、HARUA默契最好，自己則是「trouble maker」，常常畫到讓人猜不出來。YUMA也感性分享，去年專輯在日本與韓國皆突破百萬銷量，非常感謝粉絲支持，希望今年也能持續一起創造美好回憶。HARUA則難忘去年亞洲巡演時再度來到台灣，「能到NICHOLAS出生的地方演出很開心，也見到了很多許久未見的粉絲，還學了不少中文，留下很珍貴的回憶。」JO也立下目標，表示今年會「把自己燃燒殆盡，讓自己更加發光」，並強調：「現在的一切都是過去累積而來，我們都很珍惜每一天，也希望未來能站上更大的舞台，在新的場地，把表演帶給大家。」
