王奕翔率「&TEAM」拜早年 想塞紅包給HARUA

「&TEAM」FUMA（左起）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、王奕翔、TAKI出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》記者會。台視提供



日本男團「&TEAM」昨晚（1╱31）首登台北小巨蛋《2026超級巨星紅白藝能大賞》，台灣成員NICHOLAS（王奕翔）3度帶團員來台，聊到過年趣事，HARUA分享：「只要我露出笑容就會有人給紅包。」王奕翔笑說：「如果在路上遇到HARUA，我也會想塞紅包給他。」

「&TEAM」首次參加《紅白》錄製，TAKI表示：「很可惜K與EJ沒來，我們會連同2人的份一起努力。」FUMA則說能回到王奕翔的出生地演出感到非常開心，「希望能讓更多人看到我們魅力」。王奕翔笑說：「很開心能回到家鄉，這次是我們第1次回來表演，雖然無法9人合體，但會全力以赴，請大家多多期待。」

成員們也透露準備了專屬「LUNÉ」（粉絲名稱）的驚喜，王奕翔更賣關子表示演出中藏有「祕密任務」，希望觀眾鎖定《紅白》；TAKI則分享表演將展現團體強而有力的舞蹈，同時也會帶來可愛的一面。

談到新年新希望，今年滿20歲的MAKI希望能與成員一起旅行，也想嘗試更多製作面的挑戰，並立下「不再遲到」的目標；JO則希望在更大的舞台用真誠的音樂與粉絲見面；YUMA也表達想站上小巨蛋的決心，希望獲得大家支持與應援。

《紅白》以紅白兩隊對抗為特色，YUMA笑稱團內勝負欲最強的成員是K，而為了這次演出，王奕翔也替成員進行中文特訓，並讚MAKI學習天賦非常好，成員們也輪流用中文打招呼拜早年。

