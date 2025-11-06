王姓獸醫佐不忍了 發「3點聲明」批台中市府非洲豬瘟報告錯誤百出

台中市政府因非洲豬瘟防疫不力，將三名局處首長拔官，市長盧秀燕也出面道歉。不過今（6）日王姓獸醫佐發出聲明打臉，直指市府報告錯誤百出，台中市議員周永鴻也開罵，要求台中市府交出四位獸醫與養豬協會的筆錄，停止說謊和收割。

王姓獸醫佐透過市議員周永鴻發出聲明，稱10月10日接到豬農電話時，僅被告知豬隻流鼻血，疑似是放線桿菌胸膜肺炎（app），但因為他無法前往案場確認，更不知道豬農後來投什麼藥。因此根本不是台中市府所說的接受豬農諮詢，更沒有治療行為，痛批市府報告有誤。

王姓獸醫佐發出3點聲明。圖／翻攝自周永鴻臉書

王姓獸醫佐還提到，當時豬農詢問該怎麼辦，「如果是app的話，場裡有什麼藥，他說有剩的藥」，他就回覆豬農「那也只能試試看，看怎樣再觀察一下吧」，但獸醫佐也不清楚豬農投了什麼藥，與報告上說他有治療顯然有誤，因為這根本不是治療行為。

另外台中市府寫王姓獸醫佐在10月13日「通報疫情」，他嚴正否認，表示10月13日時豬農打來說狀況改善、準備出豬，請他不用到現場，因此當天根本沒有進行通報動作。一直到10月19日豬農再度告知豬隻死亡，才在隔日首度前往案場，說服豬農通報，並協助通報。王姓獸醫佐也質疑，14日市府派員前往現場時，為何未即時採檢？

中市府豬瘟報告與王姓獸醫佐說法不同。圖／翻攝自周永鴻臉書

周永鴻痛批，台中市政府一再說謊，出事只會推給基層、推給獸醫，盧秀燕市府又懶又壞，已經失職、失格、失能。周永鴻認為台中會成為非洲豬瘟破口，全因市府漏洞百出又推諉卸責，「如果連接受檢調與局處約談的內容都能造假，那還有多少謊言被掩蓋？我要求動保處公開約談四位獸醫與養豬協會的筆錄，讓大家找真相！盧秀燕和市府團隊應該誠實面對錯誤，停止說謊和收割」。

責任編輯／陳俊宇

