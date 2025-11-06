王姓獸醫佐向議員陳情 3點聲明批中市府報告錯誤百出

▲ 圖片翻攝自 周永鴻 台中市議員 臉書

台中市議員周永鴻今（6）日指出，非洲豬瘟爆發後，台中市政府在議會專案報告裡不僅避重就輕，甚至在動保處約談完案件相關人士後，仍把錯誤資訊寫進報告裡，企圖把責任往民間推。而王姓獸醫佐向他陳情指出，報告內容錯誤百出，根本扭曲事實。同時提出三點聲明，要釐清真相。

周永鴻指出，第一：市府報告寫「豬農10月13日諮詢王姓獸醫佐」，但實際上是豬農10月10日打電話告知他豬隻流鼻血，懷疑可能是放線桿菌胸膜肺炎（APP），王姓獸醫佐當時人在外地無法到場，也無法找獸醫一同前往。

周永鴻表示，第二：報告寫王姓獸醫佐「通報疫情」，但他嚴正否認。10月13日豬農打來說狀況改善、準備出豬，請他不用到現場。

周永鴻說，第三：直到豬農10月19日告知死亡數明顯增加，王姓獸醫佐才提出20日到現場了解，到場後說服豬農通報疫情。

周永鴻提到，更扯的是，動保處早就約談過王姓獸醫佐和其他相關人，並留下筆錄，卻還在報告裡塞錯誤資訊，根本睜眼說瞎話。一開始還把責任推給紀姓獸醫師，遭對方在社群打臉後，又改口說是王姓獸醫誤診，甚至連養豬協會總幹事都被寫進報告裡「推測為丹毒」，請問這是要找多少替死鬼？

周永鴻表示，但最關鍵的問題是：10月14日動保處人員既然已經到場，為什麼不採檢？只聽了豬農一句「用藥後改善」就轉身離開，這才是延誤防疫的真正原因，卻被整份報告完全避而不談。

周永鴻說，台中會成為全台首例非洲豬瘟破口，不是因為誰誤診，而是市府漏洞百出又推諉卸責。如果連接受檢調與局處約談的內容都能造假，那還有多少謊言被掩蓋？

周永鴻表示，他要求動保處公開約談四位獸醫與養豬協會的筆錄，讓大家找真相！盧秀燕和市府團隊應該誠實面對錯誤，停止說謊和收割！

