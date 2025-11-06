王姓獸醫佐發3點聲明 駁斥台中市府報告錯誤百出

台中爆發非洲豬瘟後，市府防疫作為與疫調過程遭質疑。（資料畫面）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟後，市府防疫作為與疫調過程屢遭質疑，民進黨台中市議員周永鴻今（6日）指出，市府在議會的專案報告包含錯誤資訊，企圖將責任推給民間，王姓獸醫佐向他陳情，控訴報告內容與實情不符，並透過他提出3點聲明，釐清真相，周呼籲動保處公開約談4位獸醫與養豬協會的筆錄，市長盧秀燕和市府團隊也應誠實面對錯誤，停止說謊和收割！

周永鴻今日在臉書發文指出，市府在議會的專案報告內容避重就輕且錯誤連篇，甚至在動保處已完成約談相關人士後，仍將錯誤資訊寫入文件中，痛批不僅避重就輕，更企圖將責任往民間推。

周永鴻表示，市府先將責任推給紀姓獸醫師，遭對方在社群駁斥後，又改口稱王姓獸醫佐誤診，甚至連養豬協會總幹事都被列入報告中「推測為丹毒」，他批評，市府不斷尋找「替死鬼」，整份報告卻避談最關鍵問題，「10月14日動保處人員既然到場，為何未採檢？」他質疑，若連檢調與約談筆錄的內容都能被造假，那還有多少謊言被掩蓋？

王姓獸醫佐則透過周永鴻提出3點聲明，澄清市府報告的錯誤：一，10月10日僅被動接獲豬農「電話告知」，並未提供「諮詢」；二，僅請豬農自行處理，並未實際治療；三，真正的通報日期是10月20日，而非報告所載的10月13日，他強調，自己返國後即主動接受調查。周永鴻要求市府公開4位獸醫與養豬協會的約談筆錄，讓真相還原於公眾。

王姓獸醫佐聲明稿全文如下：

這段時間以來，面對各種不實指控與報導，我始終保持冷靜與配合。台中市政府在疫情調查過程中多有疏漏與錯誤，事實上，我在通報後即全力配合疫調，並明確告知將於25日出國。這趟行程早在九月便已安排，絕非如市府所稱「確診後即離境」。

我於29日凌晨返國後，隨即主動接受檢調單位調查，並以證人身分，完成詢問後請回。之所以選擇先行沉默，是為了避免模糊焦點，讓相關單位能專注於疫情控制與防堵。然而，11月5日市議會的報告書仍錯誤百出，資訊不實，因此不得不作以下說明。

1、沒有諮詢，只有被告知

10月10日傍晚我接到豬農電話，說豬隻流鼻血，豬農說他詢問其他豬農，其他豬農都跟他說疑似appp（放線桿菌胸膜肺炎），問我怎麽辦，但我連假期間也無法帶獸醫前往確認。市府調查報告說豬農有跟我諮詢一事，顯然有誤，因為我只有被告知此事。

2、沒有治療，只有請豬農自行處理

豬農電話中問我怎麽辦，我問他「如果是app的話，廠裡有什麽藥，他說有剩的藥」，我就回覆豬農「那也只能試試看，看怎樣再觀察一下吧」，但我實際上也不知道豬農後來投什麽藥。因此市府調查報告說我有治療，顯然有誤，因為這根本不是治療行為。

3、10月13日沒有通報，10月20日才通報

10月13日我只有接到豬農電話說正常要出豬了，我認為狀況應該是有改善，所以豬農通知我可以不用再找人過去，因此根本沒有10月13日的通報。一直到10月19日再度接到電話說公母豬都有死亡且數量增加，雖然豬農說10月14日有公職獸醫去看過，但經驗上我還是覺得不對，所以答應20日去了解狀況，並且說服豬農這個必須要通報，後續也協助通報。市府調查報告說我10月13日有通報這件事，顯然有誤，因為通報者根本不是我。我也不知道為什麽 14日獸醫既然去現場了卻不強制採檢。

以上，很抱歉估用媒體資源和版面，但是許多事情必須要澄清事實以正視聽，謝謝大家！

王姓獸醫佐發3點聲明，控訴市府報告內容與實情不符。（周永鴻提供）





