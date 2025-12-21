王姓行員逛誠品南西遇害 缺席公司家庭日 同事悲痛：很可惜

王姓行員本來要參加公司的家庭日，如今缺席，同事直呼非常可惜。(圖／TVBS）

台灣社會再度被恐怖的隨機攻擊事件震驚，一名37歲的兆豐銀行王姓行員，於19日晚間在中山誠品南西店逛街時，遭嫌犯張文持刀刺傷，導致肝臟破裂大量出血，經過三小時的搶救及裝設葉克膜仍宣告不治。這位長相清秀、戴著眼鏡的男子，平時樂於助人且熱愛爬山和戶外活動，原本預計參加21日公司舉辦的北區家庭日活動，如今卻因這場無情的隨機攻擊永遠缺席，讓同事們感到無比遺憾。

事發當天，王姓行員下班後獨自前往誠品四樓逛街，不料遭遇持長刀闖入的嫌犯張文，雖然他試圖用手臂阻擋攻擊，但長刀仍刺入他右側身體，造成肝臟破裂、失血過多。警方接獲報案後立即趕往現場，聽到民眾呼喊後尋找傷患，但發現王姓行員倒在地上時已經沒有呼吸心跳。傷者被緊急送往醫院，醫護人員進行了三小時的搶救並裝設葉克膜，可惜仍回天乏術。

王姓行員的同事得知這個噩耗後，紛紛表達哀痛之情。一位同事表示「他今天本來是可以跟我們同樂的，結果非常可惜」。檢察官已到醫院相驗完畢，並將遺體移靈至第二殯儀館，家屬們對於親人只是下班後去逛街卻遭隨機殺害感到極度悲傷。兆豐銀行董事長及總經理在接獲噩耗後，第一時間趕到現場陪伴家屬，並將原定的家庭日聚集摸彩活動改為線上進行。

